МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Вадим Саранов. Артиллерия крупнейших армий мира постепенно переходит на высокоточные боеприпасы. Минобороны России на днях опубликовало видео стрельб управляемыми снарядами "Краснополь" на полигоне в Ленинградской области. Судя по ролику, все учебные цели были поражены с первых же выстрелов. Об эволюции высокоточного артиллерийского оружия и последних разработках в этой сфере — в материале РИА Новости.
Лазер против GPS
Первый управляемый артиллерийский снаряд, американский 155-миллиметровый Copperhead, принят Пентагоном на вооружение в 1982 году. Его советский аналог "Краснополь" калибром 152 миллиметра поступил в массовое производство спустя четыре года. Боеприпасы обладали схожими характеристиками и принципами наведения. На среднем участке траектории полет снаряда корректировался инерциальной системой, на подлете к цели включалась полуактивная лазерная головка самонаведения.
"Конечно, снаряды с лазерным наведением имеют ограничения, но тем не менее именно они обеспечивают самое точное поражение, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Кроме того, лазерный дальномер-целеуказатель необязательно должен быть носимым, его можно устанавливать на подвижные разведывательные пункты, вертолеты или даже беспилотники".
"Спутниковое наведение высокоточного оружия позволяет решать лишь полицейские задачи, — объяснил РИА Новости директор компании — производителя навигационных систем, кандидат технических наук Алексей Левченков. — Если есть противодействие в виде РЭБ, то о спутнике можно забыть. В этом случае остается только два способа наведения — либо инерциальные средства, либо подсветка цели".
Другой недостаток снарядов со спутниковым чипом — они не попадают по движущимся целям, в то время как "Краснополь" поражает вражескую бронетехнику на скоростях до 36 километров в час. Кстати, в 2014 году разработчик "Экскалибура" компания Raytheon приступила к созданию усовершенствованного снаряда Excalibur S с возможностью лазерного наведения. На "Экскалибуре" также могут применяться радиолокационные и инфракрасные головки самонаведения. Что интересно, тульское Конструкторское бюро приборостроения сегодня работает над снарядом "Краснополь-Д" со спутниковым наведением. Все идет к тому, что в ближайшее время в России и США появятся целые линейки управляемых снарядов для борьбы с различными целями.
Экономный "Краснополь"
Главный недостаток всех управляемых снарядов — это их цена, которая не позволяет укомплектовать всю артиллерию. Стоимость "Экскалибура" и "Краснополя" примерно равна и достигает 50-70 тысяч долларов за штуку. Менее затратный способ повышения точности ствольной артиллерии — использование взрывателей с коррекцией траектории. "Умными" гаджетами с датчиками GPS и миниатюрными аэродинамическими рулями оснащаются обычные боеприпасы. Так, Пентагон с 2013 года получил несколько тысяч взрывателей M1156 PGK стоимостью менее 10 тысяч долларов за единицу. Правда, в отличие от Excalibur, снаряды с PGK обладают вдвое меньшей точностью. Подобные взрыватели сегодня разрабатываются и в России. В 2011 году московское КБ "Компас" заявило об успешных испытаниях навигационного модуля ГЛОНАСС для артиллерийских боеприпасов.
"В перспективе боеприпасы с такими взрывателями будут использоваться для ведения огня по ненаблюдаемым целям, тогда как управляемые снаряды с лазерным наведением — по целям в пределах прямой видимости, — считает Виктор Мураховский, — в этом случае расход снарядов значительно снизится. По действующим нормам на уничтожение единичного танка требуется 600-900 снарядов, тогда как у "Краснополя" вероятность попадания 90-95 процентов, и, конечно, ни один танк не выдержит попадания 152-миллиметрового снаряда в верхнюю проекцию".
Эксперты сходятся в том, что управляемые снаряды не только помогают экономить боеприпасы, но и повышают живучесть артиллерии. "Краснополь" значительно сокращает время выполнения боевой задачи, снижая тем самым риск накрытия позиции гаубицы ответным залпом.