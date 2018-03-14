МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Вадим Саранов. Артиллерия крупнейших армий мира постепенно переходит на высокоточные боеприпасы. Минобороны России на днях опубликовало видео стрельб управляемыми снарядами "Краснополь" на полигоне в Ленинградской области. Судя по ролику, все учебные цели были поражены с первых же выстрелов. Об эволюции высокоточного артиллерийского оружия и последних разработках в этой сфере — в материале РИА Новости.

Лазер против GPS

Первый управляемый артиллерийский снаряд, американский 155-миллиметровый Copperhead, принят Пентагоном на вооружение в 1982 году. Его советский аналог "Краснополь" калибром 152 миллиметра поступил в массовое производство спустя четыре года. Боеприпасы обладали схожими характеристиками и принципами наведения. На среднем участке траектории полет снаряда корректировался инерциальной системой, на подлете к цели включалась полуактивная лазерная головка самонаведения.

Однако, как показал опыт, такая концепция таила в себе массу издержек. Снаряды могли поражать лишь цели, расположенные в прямой видимости оператора станции лазерной подсветки. А незамеченным подобраться к переднему краю противника оператору было непросто: с собой нужно было тащить комплекс средств автоматизированного управления огнем (КСАУО) с лазерным целеуказателем — дальномером, пультом командира и радиостанцией, который весил десятки килограммов. Так, вес самого продвинутого российского КСАУО "Малахит" в комплекте с тепловизором достигает 42 килограммов, для переноски комплекса требуются три человека. Вызывает вопросы и выживаемость расчета "Малахита" в бою, цель нужно подсвечивать не менее 10-13 секунд, за которые наводчиков могут обнаружить.

"Конечно, снаряды с лазерным наведением имеют ограничения, но тем не менее именно они обеспечивают самое точное поражение, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Кроме того, лазерный дальномер-целеуказатель необязательно должен быть носимым, его можно устанавливать на подвижные разведывательные пункты, вертолеты или даже беспилотники".

Между тем в конце 1990-х взгляды на развитие управляемых артиллерийских снарядов по разные стороны океана разошлись. Если российские оружейники продолжали доводить до ума "лазерный" "Краснополь", то американцы полностью доверились спутниковой навигации. В 2006-м Пентагон принял на вооружение снаряд M982 Excalibur, управляемый по GPS. Опыт боевого применения снаряда в Ираке сильно воодушевил американских генералов — 92 процента боеприпасов падали в радиусе четырех метров от цели при дальности стрельбы до 40 километров, а последние модификации "Экскалибура" способны улетать на 57 километров. Помимо этого, спутниковая навигация избавила управляемые снаряды от метеозависимости, тот же устаревший Copperhead категорически отказывался наводиться на цель в условиях низкой облачности, сильного тумана или задымленности. Однако, по мнению экспертов, снаряд Excalibur обладает одним существенным недостатком, который может свести на нет все преимущества.

"Спутниковое наведение высокоточного оружия позволяет решать лишь полицейские задачи, — объяснил РИА Новости директор компании — производителя навигационных систем, кандидат технических наук Алексей Левченков. — Если есть противодействие в виде РЭБ, то о спутнике можно забыть. В этом случае остается только два способа наведения — либо инерциальные средства, либо подсветка цели".

© U.S. Army XM982 Excalibur © U.S. Army XM982 Excalibur

Другой недостаток снарядов со спутниковым чипом — они не попадают по движущимся целям, в то время как "Краснополь" поражает вражескую бронетехнику на скоростях до 36 километров в час. Кстати, в 2014 году разработчик "Экскалибура" компания Raytheon приступила к созданию усовершенствованного снаряда Excalibur S с возможностью лазерного наведения. На "Экскалибуре" также могут применяться радиолокационные и инфракрасные головки самонаведения. Что интересно, тульское Конструкторское бюро приборостроения сегодня работает над снарядом "Краснополь-Д" со спутниковым наведением. Все идет к тому, что в ближайшее время в России и США появятся целые линейки управляемых снарядов для борьбы с различными целями.

Экономный "Краснополь"

Главный недостаток всех управляемых снарядов — это их цена, которая не позволяет укомплектовать всю артиллерию. Стоимость "Экскалибура" и "Краснополя" примерно равна и достигает 50-70 тысяч долларов за штуку. Менее затратный способ повышения точности ствольной артиллерии — использование взрывателей с коррекцией траектории. "Умными" гаджетами с датчиками GPS и миниатюрными аэродинамическими рулями оснащаются обычные боеприпасы. Так, Пентагон с 2013 года получил несколько тысяч взрывателей M1156 PGK стоимостью менее 10 тысяч долларов за единицу. Правда, в отличие от Excalibur, снаряды с PGK обладают вдвое меньшей точностью. Подобные взрыватели сегодня разрабатываются и в России. В 2011 году московское КБ "Компас" заявило об успешных испытаниях навигационного модуля ГЛОНАСС для артиллерийских боеприпасов.

"В перспективе боеприпасы с такими взрывателями будут использоваться для ведения огня по ненаблюдаемым целям, тогда как управляемые снаряды с лазерным наведением — по целям в пределах прямой видимости, — считает Виктор Мураховский, — в этом случае расход снарядов значительно снизится. По действующим нормам на уничтожение единичного танка требуется 600-900 снарядов, тогда как у "Краснополя" вероятность попадания 90-95 процентов, и, конечно, ни один танк не выдержит попадания 152-миллиметрового снаряда в верхнюю проекцию".

Эксперты сходятся в том, что управляемые снаряды не только помогают экономить боеприпасы, но и повышают живучесть артиллерии. "Краснополь" значительно сокращает время выполнения боевой задачи, снижая тем самым риск накрытия позиции гаубицы ответным залпом.