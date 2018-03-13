Россия пригласила почти 130 стран на форум "Армия-2018"

КУБИНКА (Московская обл.), 13 мар — РИА Новости. Минобороны России пригласило 128 стран к участию в форуме "Армия-2018" и Неделе национальной безопасности, которые пройдут 21-26 августа в подмосковном парке "Патриот", заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий военного ведомства Александр Миронов.

"Официальные обращения направлены в 128 оборонных ведомств, а также в дипломатические представительства 123 государств с приглашением сформировать свои выставочные экспозиции на площадке форумов и принять участие в научно-деловой программе", — сказал Миронов на встрече с военными атташе 53 стран.

По его словам, планируется увеличить количество национальных экспозиций и расширить географию иностранных разработчиков и производителей продукции военного и двойного назначения, а также расширить экспозицию авиационной техники на аэродроме Кубинка с привлечением как отечественных, так и иностранных производителей.

"Ожидается проведение в рамках форумов переговоров и встреч представителей зарубежных стран с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и представителями российского оборонно-промышленного комплекса", — добавил Миронов.

В международном военно-техническом форуме "Армия-2017" приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 – высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 300 человек. Семь стран были представлены национальными выставочными экспозициями (Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР).