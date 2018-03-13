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Опрос показал, какую тему послания Путина россияне запомнили больше всего

08:3113.03.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Архивное фотоЕжегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Тема обороноспособности России запомнилась россиянам больше других вопросов, затронутых в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
© Минобороны РФ
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Социологи выяснили, что части президентского послания, посвященные обороноспособности и ВПК больше всего запомнились россиянам, ознакомившимся с содержанием выступления главы государства. Такой ответ дали 35% респондентов. Вопрос прозвучал как: "Если вы следили за выступлением президента, то какие его идеи и предложения вам запомнились и понравились, а какие не понравились? Назовите, пожалуйста, 2-3 из них".

Еще 11% назвали реформу здравоохранения, 6% — улучшение благосостояния населения и другие темы. Не понравившиеся предложения выделили менее 10%.

На вопрос "что вы лично хотели услышать, но не услышали в послании президента", 7% опрошенных назвали проблемы пенсионеров, 5% — повышение уровня зарплат и МРОТ.

В ответ на вопрос: "Какие из ниже перечисленных задач, озвученных в послании Владимира Путина, на ваш взгляд, наиболее важны для нашей страны в настоящий момент?", опрошенные выделили в топ-3 тем решение проблем в сфере здравоохранения (56%), снижение уровня бедности и повышение уровня доходов (46%), а также развитие образования (35%).

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 6-7 марта методом телефонного интервью среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
© Минобороны РФ
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Оглашая послание Федеральному Собранию 1 марта, президент РФ Владимир Путин в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

В послании глава государства также рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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quake1211
ракеты это хорошо, только они не отражают реального состояния бедной экономики, на картинке можно показать всё что угодно, а вот низкий курс национальной валюты говорит сам за себя, а на фоне кризиса 2013, понимаешь что ничего в стране не изменилось, производства нет, экспорта нет, только потребление
08:59
13.03.2018
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