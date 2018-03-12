Греция и Кипр ведут переговоры с Россией о новых поставках вооружений

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия ведет переговоры о новых поставках вооружений с Грецией и Кипром, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Греция, Кипр – страны, находящиеся не только в Евросоюзе, но и в НАТО, казалось бы, совсем должны были от нас шарахаться. Ничего подобного! В своё время мы поставили Греции и Кипру комплексы ПВО, сейчас идёт сервисное обслуживание, и более того — одна и вторая сторона выходит с новыми заявками", — сказал он, не уточняя детали.

Кожин добавил, что "небольшие контракты" сегодня выполняются также с Болгарией и Чехией, новые заявки на поставку оружия поступают от Сербии.

