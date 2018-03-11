Путин: Россия никому не угрожает, но готова обеспечить свою безопасность

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия не угрожает другим странам, но готова обеспечивать свою безопасность, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Мы грозить никому не будем, но мы используя наши преимущества, в данном случае территориального характера, обеспечим безопасность Российской Федерации и ее граждан",- сказал президент в размещенном в соцсетях фильме "Путин".

Как отметил президент, "в этом смысле арктический регион для России крайне важен".

По его словам, у берегов Норвегии несут постоянное дежурство подлодки США, подлетное время ракет оттуда до Москвы — 15 минут.

Путин подчеркнул, что у РФ есть ледокольный флот и планы по его развитию. Президент рассказал, как в недавнем прошлом посетил острова Франца Иосифа, где учёные рассказали ему, что группам иностранных туристов гиды говорят, что это территории, которые когда-то принадлежали СССР. "То есть они уже начали списывать с нас эти территории, а мы их никому не отдавали", — сказал Путин.

Богатства России будут прирастать Арктикой, перефразировал Путин слова Михаила Ломоносова.