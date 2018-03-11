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Путин рассказал о причинах трагедии подлодки "Курск"

15:5211.03.2018
(обновлено: 15:56 11.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Причиной трагедии с подводной лодкой "Курск" стало общее плохое состояние Вооружённых сил РФ в то время, сказал президент РФ Владимир Путин.

"После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это всё не могло армию не коснуться. И трагедия "Курска" — это тоже проявление общего состояния Вооружённых сил", — сказал президент в интервью для фильма "Путин", размещённом в социальных сетях.

Путин сообщил, что в момент трагедии только приступил к исполнению обязанностей президента после выборов. "Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьёзные. Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое, потом, конечно, всё это развернулось в полном объёме и в полный рост", — сказал российский лидер.

Российский политолог Михаил Демурин
© Фото : из личного архива Михаила Демурина
Россия искренняя. Памяти погибших моряков подлодки "Курск"
"Ну что греха таить, мы же хорошо знаем, в каком состоянии тогда находились вооружённые силы, поэтому, откровенно говоря, ничего удивительного нет, но трагедия колоссальная, столько людей погибло",- добавил он.

Он добавил, что причина трагедии установлена — взрыв в торпедном отсеке, пожар, детонация боезапаса, практически лопнул корпус подлодки. "И, конечно, это нельзя забыть",- сказал Путин.

Путин рассказал, что решил тогда приехать поговорить с родными подводников, чтобы их поддержать. "Поддержать людей, заверить их в том, что мы сделаем все для того, чтобы лодку поднять", — сказал он.

"Разговор действительно был очень тяжелым, но он был честным абсолютно. Предельно честным и открытым. И, безусловно, люди это почувствовали, поняли", — рассказал он.

Глава государства также рассказал, что сначала ему говорили, что лодку поднять нельзя, но он настоял, поскольку пообещал.

Российский атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений СФ. Все 118 членов экипажа погибли.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкГибель "Курска"
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Гибель "Курска"
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