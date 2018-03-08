МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сборная команда РВСН победила в конкурсе "Макияж под камуфляж", проходившем в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Завершился конкурс профессионального мастерства "Макияж под камуфляж". В этом году победу одержала сборная команда РВСН, представлявшая 12 регионов страны. В финале она буквально вырвала победу у команды межвидового регионального учебного центра связи Ракетных войск стратегического назначения", — говорится в сообщении.

Во время конкурса участницы продемонстрировали свои навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовках, выполнили комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники. Кроме того, в конкурсе был "кулинарный этап", в ходе которого при минимальном наборе продуктов и за ограниченное время участницы должны были приготовить не менее трёх низкокалорийных блюд.

Также в ходе соревнований были установлены два рекорда — в стрельбе из автомата и лыжных гонках. На финальном этапе конкурса при выполнении стрельб из автомата АК-74 начальник отделения средств радиосвязи Центрального узла связи РВСН младший сержант Серафима Седова выбила с расстояния в 100 метров 99 балов из 100 возможных, тем самым стала победителем в номинации "Снайпер". Рекорд в лыжных гонках установила ефрейтор Александра Лысенко, санинструктор учебной роты межвидового регионального учебного центра связи РВСН, пройдя дистанцию в три километра менее чем за десять минут.

В подарок сборная команда РВСН получила экскурсионную путевку по "Золотому кольцу России".