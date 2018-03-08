Командующий РВСН поздравил женщин-военных с 8 марта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев поздравил женщин-военных с Международным женским днем, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Особое внимание командующий уделил женщинам, которые в этот день несут боевое дежурство и выполняют служебные обязанности.

"Сегодня в строю РВСН наравне с мужчинами проходят службу тысячи военнослужащих–женщин. Вы не только красивы и обаятельны, но и трудолюбивы, инициативны. Ракетчики по праву гордятся вами", — говорится в телеграмме.

Всего в РВСН служат более 4 тысяч военнослужащих женского пола. Более 150 женщин проходят службу на офицерских должностях. Остальные служат на контрактной основе на должностях рядового и сержантского состава.