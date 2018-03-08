МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Системы и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск ВС РФ способны бороться со всеми существующими средствами воздушного нападения, они не имеют аналогов в мире, что подтверждается их высокой конкурентоспособностью на рынке вооружений, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.Красная звезда", опубликованном на сайте издания в среду.
Он отметил, что сейчас войска ПВО Сухопутных войск получили новый импульс развития. "Сформированы новые зенитные ракетные соединения, вооруженные зенитной ракетной системой С-300В4 (самой "дальнобойной" в своем классе вооружений, способной поражать баллистические цели в заатмосферной зоне) и комплексом "Бук-М2". Проводится перевооружение на зенитные ракетные комплексы "Бук-МЗ", "Тор-М2", переносный зенитный ракетный комплекс "Верба". В настоящее время в ВС содержится две бригады ЗРК "Бук-М3", два полка и семь дивизионов ЗРК "Тор-М2(М2У)" и восемь подразделений ПЗРК "Верба", — заявил главком.