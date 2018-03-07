Ветеран СВР призвала девушек не бояться идти в нелегальную разведку

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Ветеран Службы внешней разведки РФ Людмила Нуйкина в интервью РИА Новости в канун Международного женского дня 8 марта призвала молодых девушек не бояться идти на службу в нелегальную разведку и помочь мужчинам в этом деле.

Вместе с мужем Людмила Нуйкина работала на нелегальном положении за рубежом. Подробности их работы не раскрываются. Разведчица была награждена орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу".

В беседе с агентством Нуйкина обратилась к молодым девушкам. "Не бойтесь идти в разведчики. Вы поможете нашим мужчинам в очень сложной, ответственной, но выполнимой работе. Потому что мужчинам на ней без вас плохо — так же, как и нам без мужчин", — сказала ветеран СВР.

В разные годы стали известны примеры успешной работы нелегальных пар, имена которых вписаны золотыми буквами в историю российской внешней разведки.

Это Елизавета и Василий Зарубины, вместе работавшие в Дании, Франции и Германии в 1920-1930-х годах; Елизавета и Михаил Мукасеи, действовавшие в 1950-1970-х годах в ряде стран, в том числе в Европе; Гоар и Геворк Вартаняны, участвовавшие в обеспечении безопасности Тегеранской конференции в 1943 году, а затем, в 1950-1980-х годах работавшие в различных странах мира.

После войны в одной из стран Западной Европы длительное время работали Галина и Михаил Федоровы. В 1950-х годах в Латинской Америке действовали Анна Филоненко-Камаева и Михаил Филоненко. Агенты советской разведки, уроженцы США Леонтина и Моррис Коэны в 1940-х годах добывали для Советского Союза секреты американской атомной программы, а позже, в 1950-х годах, работали в Великобритании, помогая Москве получать важнейшую политическую, научно-техническую и военно-стратегическую информацию.

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