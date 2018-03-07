МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская разведчица, ветеран СВР Людмила Нуйкина в интервью РИА Новости заявила, что "выцарапала бы глаза" перебежчику, бывшему исполнявшему обязанности руководителя резидентуры внешней разведки КГБ СССР в Лондоне Олегу Гордиевскому за то, что тот предал их с мужем, работавших на нелегальном положении за рубежом.

Подробности о работе супругов Нуйкиных не раскрываются. В определенный момент им пришлось завершить работу за рубежом, разведчики-нелегалы успешно вернулись на родину. "Нас предал один человек. Его фамилия Гордиевский", — пояснила Людмила Нуйкина.

"В нас было вложено столько труда! У нас было долгое оседание за границей — пока обустроились, пока обросли нужными связями. И все полетело из-за этого человека. Если бы он мне встретился, я бы ему глаза выцарапала!", — добавила она.

По словам разведчицы, она не завидует перебежчикам. "Там таких людей не любят, потому что если ты предал один раз, то можешь предать и второй раз. И они вынуждены бояться", — считает собеседница агентства.

Олег Гордиевский — бывший полковник КГБ СССР. С 1974 по 1985 год работал на британскую разведку. С января 1985 года исполнял обязанности резидента внешней разведки Комитета госбезопасности в Лондоне. Попав под подозрение со стороны КГБ, Гордиевский с помощью британцев бежал из СССР.

В 1985 году Военная коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила Гордиевского к смертной казни за измену Родине. Приговор не был отменен и после распада Советского Союза.