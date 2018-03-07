"Армату" интегрируют в автоматизированную систему управления

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Танк Т-14 "Армата" интегрируют в автоматизированную систему управления войсками и оружием тактического звена, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) Вооруженных сил РФ генерал-полковник Олег Салюков.

"Танк Т-14 "Армата" будет интегрирован в автоматизированную систему управления войсками и оружием тактического звена", — сказал Салюков в интервью газете Вооруженных сил РФ " Красная звезда ", опубликованном на сайте издания.

Он отметил, что в рамках опытно-конструкторской работы "Армата" продолжаются испытания перспективного танка Т-14. "Учитывая, что образец совершенно новый, с большим количеством инновационных решений и технологий, предприятиями оборонно-промышленного комплекса производится отладка танка, настройка и согласование его узлов и агрегатов. Работы выполняются в соответствии с запланированными сроками", — рассказал главком.

По его словам, танк нового поколения практически по всем характеристикам будет превосходить серийные отечественные танки и лучшие иностранные аналоги.

"В танке Т-14 "Армата" применена инновационная нестандартная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа (в бронированной капсуле), боекомплекта и топлива, а также вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя. При этом средства защиты скомплексированы, что позволяет затруднить его обнаружение; воспрепятствовать наведению высокоточного оружия; обеспечить обнаружение и поражение атакующих боеприпасов комплексом активной защиты; в случае попадания модули динамической защиты и новая броня надежно защищают танк от всех существующих противотанковых средств", — заявил Салюков.

Он добавил, что образец оснащен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с перспективным боекомплектом и цифровой системой управления огнем, что позволяет поражать как высокозащищенные объекты, так и танкоопасную живую силу противника при любой погоде в любое время суток. Также Т-14 оборудован самыми современными комплексами бортового оборудования, рабочие места членов экипажа оснащены видеосмотровыми устройствами с сенсорным управлением.

"Образец выполнен по модульному принципу с использованием уникальных цифровых и программных решений, что открывает практически неограниченные возможности по его модернизации и дальнейшей роботизации", — заключил генерал-полковник.