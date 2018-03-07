Минобороны назвало сроки создания в мире аналогов российского "Искандера"

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Создание аналога российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" иностранными государствами возможно не ранее 2025 года, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерал-полковник Олег Салюков.

"В плановом порядке продолжается перевооружение ракетных бригад с устаревшего ракетного комплекса "Точка-У" на современный ракетный комплекс "Искандер-М". Уже поставлено более 10 бригадных комплектов", — сказал Салюков в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в среду.

Он отметил, что "по прогнозам разработчиков, создание его аналога иностранными государствами возможно не ранее 2025 года".

"Этот комплекс является высокоточным, эффективным оружием, способным осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет, преодолевающих существующие и перспективные системы противоракетной обороны", — заключил Салюков.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи — на дальностях до 500 километров.