Минобороны назвало сроки создания в мире аналогов российского "Искандера"

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Создание аналога российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" иностранными государствами возможно не ранее 2025 года, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерал-полковник Олег Салюков.
Он отметил, что "по прогнозам разработчиков, создание его аналога иностранными государствами возможно не ранее 2025 года".
"Этот комплекс является высокоточным, эффективным оружием, способным осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет, преодолевающих существующие и перспективные системы противоракетной обороны", — заключил Салюков.
ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи — на дальностях до 500 километров.