В СБ предложили оценивать эффективность борьбы с терроризмом под эгидой ООН

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Эффективность борьбы международного сообщества с террором надо оценивать под эгидой ООН, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков.

"Целесообразно подумать о разработке под эгидой ООН механизма оценки эффективности принимаемых международным сообществом совместных антитеррористических мер", — сказал Вахруков на заседании научного совета СБ РФ.

"Мы выступаем за скорейшее завершение консультаций и выработку единого для всех стран понятийного аппарата в данной сфере, прежде всего — определение дефиниций "терроризм", "террористический акт" и "террористическая организация", — добавил он.