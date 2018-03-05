Россия в прошлом году поставила оружия на мировой рынок на более $15 млрд

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что России удается подтверждать статус ведущего поставщика оружия на мировом рынке, объем поставок растет третий год и составил в 2017 году более 15 миллиардов долларов.

"Россия держит высокую марку, подтверждает свой статус одного из ведущих поставщиков мирового оружейного рынка. Объем зарубежных поставок вооружений и военной техники растет третий год подряд, в прошлом году составил более 15 миллиардов долларов", — заявил он на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.