Российские пограничники получат новейшие системы охраны, заявил Путин

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские пограничники получат новейшие системы охраны и должны создать надежные барьеры для трансграничной преступности и террористов, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.

"В рамках программы "Государственная граница", которая рассчитана до 2021 года, предстоит … активно работать по модернизации инфраструктуры пограничных участков, повысить уровень их обеспечения современными средствами охраны, создавать надежные барьеры на пути трансграничной, транснациональной преступности, международных террористов, контрабандистов и наркодилеров", — сказал Путин.