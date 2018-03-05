Большой десантный корабль "Александр Отраковский" вернулся в Североморск

МУРМАНСК, 5 мар – РИА Новости. Большой десантный корабль "Александр Отраковский" вернулся в главную базу Северного флота из дальнего похода в районах Средиземного моря, сообщил начальник пресс-службы флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Торжественная встреча БДК состоялась в Североморске в понедельник.

"В церемонии участвовал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он принял доклад командира корабля капитана второго ранга Евгения Алексеева об успешном выполнении поставленных задач, поздравил экипаж с прибытием в базу", — сказал Серга.

Как отметили на флоте, за время дальнего похода БДК "Александр Отраковский" прошёл более 40 тысяч морских миль, выполнил десятки боевых упражнений, в том числе в сложных гидрометеорологических условиях.

Дальний поход "Александра Отраковского" начался 12 сентября прошлого года. Пять месяцев экипаж действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.