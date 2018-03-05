Путин: спецслужбы за год выявили почти 400 агентов зарубежных разведок

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В 2017 году в России была пресечена незаконная деятельность 72 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и почти 400 агентов, спецслужбам РФ нужно продолжать действовать эффективно, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки. Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб", — сказал Путин в понедельник, выступая на коллегии ФСБ.

"Прошу и впредь действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно", — подчеркнул президент.