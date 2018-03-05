Путин проведет заседание комиссии по ВТС

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет заседание комиссии по ВТС, где обсудят итоги 2017 года и перспективы на будущее, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Кремле во второй половине дня президент проведет заседание комиссии по ВТС. Поговорят об итогах 2017 года, и основные перспективы на будущее тоже будут очертаны", — сказал Песков.

Кроме того, по его словам, у главы государства в понедельник состоятся несколько международных телефонных разговоров и ряд закрытых рабочих встреч. Далее в ближайшие два дня у президента состоятся региональные поездки, сообщил Песков.

