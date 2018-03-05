В ВДВ рассказали о создании парашюта для десантников с полным вооружением

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Парашютную систему для десантирования людей с полным вооружением и снаряжением начнут разрабатывать для Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в 2018 году в рамках опытно-конструкторской работы "Шелест", заявил начальник воздушно-десантной подготовки — заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.
Он отметил, что принятие на вооружение перспективной системы, разрабатываемой в рамках ОКР "Шелест", позволит выполнять боевые задачи личному составу парашютно-десантных подразделений в современной боевой экипировке "Ратник".
Замкомандующего ВДВ России уточнил, что "конструкторские разработки в области людских парашютов направлены в том числе и на парашютные системы специального назначения, поскольку на первый план выходит применение подразделений с разведывательно-диверсионными задачами".
По словам генерал-лейтенанта, в настоящее время сформированы основные направления развития средств десантирования личного состава: разработка грузовых контейнеров для десантников; развитие средств их экипировки; альтернативные способы десантирования личного состава — мотодельтапланы, парапланы, системы беспарашютного десантирования.
Он добавил, что в рамках проведенной опытно-конструкторской работы "Арбитр" для ВДВ России "разработаны парашютные системы специального назначения по типу "Крыло" — "Хит-эксперт", "Арбалет-ТР", "Фламинго", "Бриз" и комплект кислородного оборудования для десантирования с больших высот".
По информации замкомандующего ВДВ, в России разработано индивидуальное навигационное оборудование, позволяющее автоматически решать математическую задачу построения оптимального маршрута полета парашютиста в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, на незнакомую местность, отображая на экране высоту полета, расстояние до точки приземления, скорость горизонтального планирования и взаимное расположение парашютистов группы при снижении.