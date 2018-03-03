МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Минобороны России выбрало Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в качестве "идеальной площадки" для подготовки частных военных кампаний (ЧВК), заявил РИА Новости заместитель председателя ДОСААФ Николай Стаськов.

Как ранее заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, экспертный совет при комитете Госдумы по обороне занимается формированием рабочей группы для обсуждения законопроекта о частных военных кампаниях.

"Я занимался вопросом разработки закона (о ЧВК) и мы выходили на Генеральный штаб, министра обороны и в конце нашего доклада было сделано заключение начальником Генерального штаба, министром обороны, что ДОСААФ является идеальной площадкой, чтобы готовить частные военные кампании", – сказал Стаськов.

По его словам, преимущество ДОСААФ, как площадки для подготовки ЧВК, состоит в том, что общество является общественной неправительственной организацией.

"Если такое политическое решение будет принято, то мы готовы по полной схеме включиться, поднять свои наработки и действовать, потому что у нас есть видение и понимание, как это делать. Мы знаем, как провести подготовку одиночного солдата, в составе подразделения, а также подготовить подразделение под определенный тип техники", – уточнил Стаськов.

Как рассказал собеседник агентства, вопрос о ЧВК уже много раз подымался на Совете безопасности России, но всё время откладывался по определенным разногласиям. В то же время этот вопрос остается злободневным из-за роста числа конфликтов в мире, в которых нужно участие нерегулярных формирований.

"Пока закона нет, мы довольствуемся тем, что какие-то кампании под различными названиями, Вагнера и так далее, работают, но мы знаем много случаев, когда наших, так сказать, незаконных союзников привлекали к ответственности. Вот в этом-то и беда, что люди выполняют боевые задачи, а потом еще становятся виноватыми. Для этого всё должно быть урегулировано на законной основе", – объяснил Стаськов.

Он также отметил, что в последние десятилетия наблюдается бесплатная эксплуатация военного патриотизма соотечественников в различных зарубежных конфликтах: в том числе на Донбассе и в Сирии.

"К сожалению, там, где война, там и потери. Поэтому нужна социальная защищенность наших соотечественников, чтобы каждый знал, что это оплачиваемый труд, и случись что – будут выделены средства, семья не будет брошена", – заключил представитель ДОСААФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию, что в Сирии с начала операции погибли до 600 россиян, заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военных вооруженных сил РФ, и порекомендовал обращаться за этой информацией в министерство обороны.