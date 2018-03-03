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Безопасность

В ДОСААФ рассказали о выборе площадки для подготовки ЧВК

03:0603.03.2018
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© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкДОСААФ. Архивное фотоДОСААФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Минобороны России выбрало Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в качестве "идеальной площадки" для подготовки частных военных кампаний (ЧВК), заявил РИА Новости заместитель председателя ДОСААФ Николай Стаськов.

Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. Архивное фото
© Фото : предоставлено ДОСААФ России
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Как ранее заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, экспертный совет при комитете Госдумы по обороне занимается формированием рабочей группы для обсуждения законопроекта о частных военных кампаниях.

"Я занимался вопросом разработки закона (о ЧВК) и мы выходили на Генеральный штаб, министра обороны и в конце нашего доклада было сделано заключение начальником Генерального штаба, министром обороны, что ДОСААФ является идеальной площадкой, чтобы готовить частные военные кампании", – сказал Стаськов.

По его словам, преимущество ДОСААФ, как площадки для подготовки ЧВК, состоит в том, что общество является общественной неправительственной организацией.

"Если такое политическое решение будет принято, то мы готовы по полной схеме включиться, поднять свои наработки и действовать, потому что у нас есть видение и понимание, как это делать. Мы знаем, как провести подготовку одиночного солдата, в составе подразделения, а также подготовить подразделение под определенный тип техники", – уточнил Стаськов.

Заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов
© Фото предоставлено пресс-службой ДОСААФ России
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Как рассказал собеседник агентства, вопрос о ЧВК уже много раз подымался на Совете безопасности России, но всё время откладывался по определенным разногласиям. В то же время этот вопрос остается злободневным из-за роста числа конфликтов в мире, в которых нужно участие нерегулярных формирований.

"Пока закона нет, мы довольствуемся тем, что какие-то кампании под различными названиями, Вагнера и так далее, работают, но мы знаем много случаев, когда наших, так сказать, незаконных союзников привлекали к ответственности. Вот в этом-то и беда, что люди выполняют боевые задачи, а потом еще становятся виноватыми. Для этого всё должно быть урегулировано на законной основе", – объяснил Стаськов.

Он также отметил, что в последние десятилетия наблюдается бесплатная эксплуатация военного патриотизма соотечественников в различных зарубежных конфликтах: в том числе на Донбассе и в Сирии.

"К сожалению, там, где война, там и потери. Поэтому нужна социальная защищенность наших соотечественников, чтобы каждый знал, что это оплачиваемый труд, и случись что – будут выделены средства, семья не будет брошена", – заключил представитель ДОСААФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию, что в Сирии с начала операции погибли до 600 россиян, заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военных вооруженных сил РФ, и порекомендовал обращаться за этой информацией в министерство обороны.

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