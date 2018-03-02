Лазеры и гиперзвук. Нарушает ли новое оружие России международные договоры

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Госдепартамент США не сразу отреагировал на тезисы послания президента России Федеральному собранию, посвященные вопросам национальной обороны. Вашингтонским дипломатам и аналитикам потребовалось более восьми часов, чтобы сформулировать позицию, которая, как оказалось, не отличается оригинальностью. Официальный представитель ведомства Хизер Науэрт обвинила Москву в разработке ракет наземного базирования средней и малой дальности, а также крылатых ракет с ядерной боеголовкой. По ее словам, это прямо противоречит договору РСМД. О том, нарушают ли представленные Владимиром Путиным новинки ОПК действующие международные военные соглашения, — в материале РИА Новости, подготовленном на основе ряда экспертных оценок.
Притянуто за уши
"Лично я сомневаюсь, что СНВ-3 будет продлен, — рассказал РИА Новости Храмчихин. — В любом случае этот вопрос будет решаться не сегодня и не завтра. Сегодня же ситуация такова, что западные страны в обязательном порядке воспримут демонстрацию нового оружия как угрозу. Нас и так представляют потенциальным агрессором, поэтому другой реакции ждать не приходится. Бояться этого не нужно, каждая страна находится в своем праве. Особенно учитывая, что международное право, объективно говоря, полностью разрушено. Причем в первую очередь американскими усилиями. И сейчас уже сложилась ситуация, когда действуют только право сильного и принцип "кто успел, тот и съел".
Эксперт подчеркнул, что российские Вооруженные силы с середины 1990-х и по конец 2000-х сидели на голодном пайке, получая новую технику в "гомеопатических" количествах. Поэтому сегодняшний рост темпов перевооружения и может кому-то показаться новой гонкой вооружений. На самом же деле, убежден Храмчихин, армия просто приводит себя в порядок, наверстывая упущенное. К тому же слухи о разработке новых ударных систем ходили уже давно.
По словам Храмчихина, наибольшую головную боль в Пентагоне могла вызвать пока безымянная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Он подчеркнул, что у этого оружия нет ограничений по дальности полета, а значит, ракета может залететь в США с любой стороны. К этому американцы не готовы, так как никогда особо не вкладывались в наземные средства ПВО, отдав контроль над воздушным пространством на откуп авиации. Но и такую ракету сложно подтянуть под ограничения РСМД: из-за отсутствия ограничений по дальности ее невозможно назвать оружием среднего или малого радиуса действия. То же самое касается и подводного беспилотника, который вообще не попадает ни под одно ограничение. "Против такого оружия у американцев просто ничего нет. Это уже апокалипсис", — считает Храмчихин.
Принудить к переговорам
Как полагает профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков, попытки американцев давить на Москву, апеллируя к международному праву, — всего лишь тактическая хитрость и попытка выиграть время. США явно боятся, что Москва уйдет далеко вперед по ряду технологических направлений, и в ближайшем будущем сделают все, чтобы "притормозить" Россию.
"Американцы сразу же сказали, что испытают гиперзвуковое оружие только через год, — напомнил Судаков. — Но это лишь испытания. А у нас уже есть натурные, летающие образцы. Сделать гиперзвуковое оружие управляемым очень тяжело. Представьте, что вы едете на очень большой скорости по загородной трассе и говорите по мобильнику. Бывает так, что сотовые вышки просто не успевают передать друг другу сигнал, чтобы за вами успеть. И вы на время остаетесь без связи. Ракета идет к цели по схожим правилам. Вот ее запустили, она разогналась до гиперзвука и начинает терять "маячки" привязки. Так вот, Россия научилась делать так называемые интеллектуальные ракеты, которые в таких "маячках" не нуждаются. США подобные технологии еще не освоили".
"Вся речь Владимира Путина — это призыв "с нами надо договариваться", — говорит Сергей Судаков. — Мы действительно очень близко подошли к большой "заварушке". И президент был вынужден продемонстрировать новые ракеты, чтобы дать всем понять: третья мировая получится "неликвидной". Тех сил и средств, которые западные страны смогут задействовать, просто не хватит, чтобы нас победить. Осознание этого вызвало на Западе панику. Я видел многие заголовки вчера. Они были циничные, иногда насмешливые, но практически в каждом из них чувствовался страх. Америку еще никто и никогда не усаживал за стол переговоров силой".
Эксперт подчеркнул, что Штаты очень бы хотели увидеть новое российское оружие в действии, чтобы выяснить, соответствует ли оно заявленным Владимиром Путиным возможностям. Судаков не исключает, что в скором времени такую демонстрацию действительно могут провести — как это случилось осенью 2015-го с крылатыми ракетами "Калибр" в Сирии. И когда на Западе убедятся, что Россия действительно обладает таким оружием, начнутся переговоры.
"Думаю, они пойдут на уступки, — отмечает политолог. — Не на уровне посольств, не на уровне дипломатов. Будет договор внутри элит. По большому счету, именно военные элиты в США должны принять новую доктрину — как дальше действовать по отношению к России. Потому что сейчас внешнеполитический курс США определяет в большей степени Пентагон, нежели Госдеп. Именно генералы, посмотрев все наши разработки, посоветуют Трампу, как с нами себя вести. Конечно, они попытаются сохранить лицо, начнут бравировать, играть мускулами. Но бравада хороша, когда есть чем ее подкрепить. А когда нечем, придется потихоньку приходить к консенсусу и осознанию простого факта: вражда стоит очень и очень дорого".
"Смирительная рубашка"
"Если у вас военные траты 700 с лишним миллиардов долларов в год, то это не бюджет обороны, а бюджет войны, — пояснил Жилин. — Чтобы объяснить налогоплательщику, на что идут его деньги, американское правительство продолжит раскручивать жупел о злой России. На самом же деле Путин всего лишь озвучил предупреждение — давайте выстраивать отношения на основе здравого смысла. Эти новые, а не модернизированные носители ядерного оружия — силы сдерживания. Заметьте, никогда в нашей истории не было такого, чтобы мы кому-то угрожали применением таких средств. Мы всегда настаивали на том, что ударим только в ответ на нападение".
Александр Жилин указал на то, что Трамп, напротив, неоднократно угрожал оружием массового уничтожения КНДР. Эксперт подчеркнул: администрация Соединенных Штатов взяла курс на снижение "ценза" на применение тактических ядерных боеприпасов. В скором времени, считает он, самостоятельно решать, использовать или не использовать такое оружие, позволят командирам объединений (армейских корпусов, армий, флотов).
"Именно поэтому Владимир Путин подчеркнул: неважно, какой мощности ядерное оружие применят против нас. Важно, что мы сразу ответим всей силой своего арсенала, — считает Жилин. — Пришла весна. А весной, как известно, у многих обостряется шизофрения. Так вот, послание президента можно считать смирительной рубашкой для некоторых наших особо буйных партнеров".