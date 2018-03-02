Лазеры и гиперзвук. Нарушает ли новое оружие России международные договоры

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Госдепартамент США не сразу отреагировал на тезисы послания президента России Федеральному собранию, посвященные вопросам национальной обороны. Вашингтонским дипломатам и аналитикам потребовалось более восьми часов, чтобы сформулировать позицию, которая, как оказалось, не отличается оригинальностью. Официальный представитель ведомства Хизер Науэрт обвинила Москву в разработке ракет наземного базирования средней и малой дальности, а также крылатых ракет с ядерной боеголовкой. По ее словам, это прямо противоречит договору РСМД. О том, нарушают ли представленные Владимиром Путиным новинки ОПК действующие международные военные соглашения, — в материале РИА Новости, подготовленном на основе ряда экспертных оценок.

Притянуто за уши

По мнению директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, представленные образцы вооружений не имеют никакого отношения к действующим международным договорам, за исключением тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Эксперт подчеркнул, что когда она поступит в эксплуатацию, нужно будет "вписать" ее в договор об ограничении стратегических вооружений СНВ-3. Но ракету планируют принять на вооружение в 2019-2020 годах, а срок действующего соглашения истекает в феврале 2021-го.

"Лично я сомневаюсь, что СНВ-3 будет продлен, — рассказал РИА Новости Храмчихин. — В любом случае этот вопрос будет решаться не сегодня и не завтра. Сегодня же ситуация такова, что западные страны в обязательном порядке воспримут демонстрацию нового оружия как угрозу. Нас и так представляют потенциальным агрессором, поэтому другой реакции ждать не приходится. Бояться этого не нужно, каждая страна находится в своем праве. Особенно учитывая, что международное право, объективно говоря, полностью разрушено. Причем в первую очередь американскими усилиями. И сейчас уже сложилась ситуация, когда действуют только право сильного и принцип "кто успел, тот и съел".

© Минобороны РФ Ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат" © Минобороны РФ Ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат"

Эксперт подчеркнул, что российские Вооруженные силы с середины 1990-х и по конец 2000-х сидели на голодном пайке, получая новую технику в "гомеопатических" количествах. Поэтому сегодняшний рост темпов перевооружения и может кому-то показаться новой гонкой вооружений. На самом же деле, убежден Храмчихин, армия просто приводит себя в порядок, наверстывая упущенное. К тому же слухи о разработке новых ударных систем ходили уже давно.

"Гиперзвуковой "Авангард" — это, по сути, новый вариант боевой нагрузки для существующих МБР, — пояснил эксперт. — Об этом говорили уже давно в разных странах, просто мы первыми ее создали. Хотя над такими технологиями работают и в США, и в Китае, причем активно. На мой взгляд, появление у России подобного оружия принципиально баланс не нарушит. Строго говоря, даже нынешним обычным боеголовкам сегодня противодействовать невозможно. Неясно, как повлияют на стратегический паритет и боевые лазеры. Их применение как оружия очень сильно ограничено. Это все давно поняли. Единственное, где они могут оказаться эффективными, — это в системе ПВО ближней зоны, для поражения беспилотников и крылатых ракет боеприпасов. Каких-то стратегических лазеров быть просто не может — по законам физики".

По словам Храмчихина, наибольшую головную боль в Пентагоне могла вызвать пока безымянная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Он подчеркнул, что у этого оружия нет ограничений по дальности полета, а значит, ракета может залететь в США с любой стороны. К этому американцы не готовы, так как никогда особо не вкладывались в наземные средства ПВО, отдав контроль над воздушным пространством на откуп авиации. Но и такую ракету сложно подтянуть под ограничения РСМД: из-за отсутствия ограничений по дальности ее невозможно назвать оружием среднего или малого радиуса действия. То же самое касается и подводного беспилотника, который вообще не попадает ни под одно ограничение. "Против такого оружия у американцев просто ничего нет. Это уже апокалипсис", — считает Храмчихин.

Принудить к переговорам

Как полагает профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков, попытки американцев давить на Москву, апеллируя к международному праву, — всего лишь тактическая хитрость и попытка выиграть время. США явно боятся, что Москва уйдет далеко вперед по ряду технологических направлений, и в ближайшем будущем сделают все, чтобы "притормозить" Россию.

© Минобороны РФ Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком © Минобороны РФ Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

"Американцы сразу же сказали, что испытают гиперзвуковое оружие только через год, — напомнил Судаков. — Но это лишь испытания. А у нас уже есть натурные, летающие образцы. Сделать гиперзвуковое оружие управляемым очень тяжело. Представьте, что вы едете на очень большой скорости по загородной трассе и говорите по мобильнику. Бывает так, что сотовые вышки просто не успевают передать друг другу сигнал, чтобы за вами успеть. И вы на время остаетесь без связи. Ракета идет к цели по схожим правилам. Вот ее запустили, она разогналась до гиперзвука и начинает терять "маячки" привязки. Так вот, Россия научилась делать так называемые интеллектуальные ракеты, которые в таких "маячках" не нуждаются. США подобные технологии еще не освоили".

По словам эксперта, Соединенные Штаты очень скоро начнут настаивать на заключении новых международных договоров, которые бы запретили гиперзвуковое оружие как класс, — чтобы лишить Москву этого козыря. "Разведку боем" уже провел бывший посол США в России Майкл Макфол, написавший в твиттере о необходимости срочного принятия нового договора СНВ. Как считает Судаков, нам не нужно соглашаться на дальнейшие ограничения, касающиеся вопросов стратегической безопасности страны, поскольку все новые вооружения носят исключительно оборонительный характер. И их презентация — не "бряцание оружием", а скорее осторожный намек.

"Вся речь Владимира Путина — это призыв "с нами надо договариваться", — говорит Сергей Судаков. — Мы действительно очень близко подошли к большой "заварушке". И президент был вынужден продемонстрировать новые ракеты, чтобы дать всем понять: третья мировая получится "неликвидной". Тех сил и средств, которые западные страны смогут задействовать, просто не хватит, чтобы нас победить. Осознание этого вызвало на Западе панику. Я видел многие заголовки вчера. Они были циничные, иногда насмешливые, но практически в каждом из них чувствовался страх. Америку еще никто и никогда не усаживал за стол переговоров силой".

Эксперт подчеркнул, что Штаты очень бы хотели увидеть новое российское оружие в действии, чтобы выяснить, соответствует ли оно заявленным Владимиром Путиным возможностям. Судаков не исключает, что в скором времени такую демонстрацию действительно могут провести — как это случилось осенью 2015-го с крылатыми ракетами "Калибр" в Сирии. И когда на Западе убедятся, что Россия действительно обладает таким оружием, начнутся переговоры.

"Думаю, они пойдут на уступки, — отмечает политолог. — Не на уровне посольств, не на уровне дипломатов. Будет договор внутри элит. По большому счету, именно военные элиты в США должны принять новую доктрину — как дальше действовать по отношению к России. Потому что сейчас внешнеполитический курс США определяет в большей степени Пентагон, нежели Госдеп. Именно генералы, посмотрев все наши разработки, посоветуют Трампу, как с нами себя вести. Конечно, они попытаются сохранить лицо, начнут бравировать, играть мускулами. Но бравада хороша, когда есть чем ее подкрепить. А когда нечем, придется потихоньку приходить к консенсусу и осознанию простого факта: вражда стоит очень и очень дорого".

"Смирительная рубашка"

По словам руководителя Центра изучения общественных проблем национальной безопасности Александра Жилина, Пентагон обязательно воспользуется высказываниями Владимира Путина для того, чтобы еще больше нарастить военный бюджет. Эксперт напомнил: Дональд Трамп не так давно объявил о начале колоссальной программы переоснащения Вооруженных сил США в целом и ядерной триады в частности.

"Если у вас военные траты 700 с лишним миллиардов долларов в год, то это не бюджет обороны, а бюджет войны, — пояснил Жилин. — Чтобы объяснить налогоплательщику, на что идут его деньги, американское правительство продолжит раскручивать жупел о злой России. На самом же деле Путин всего лишь озвучил предупреждение — давайте выстраивать отношения на основе здравого смысла. Эти новые, а не модернизированные носители ядерного оружия — силы сдерживания. Заметьте, никогда в нашей истории не было такого, чтобы мы кому-то угрожали применением таких средств. Мы всегда настаивали на том, что ударим только в ответ на нападение".

© Минобороны РФ Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком © Минобороны РФ Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

Александр Жилин указал на то, что Трамп, напротив, неоднократно угрожал оружием массового уничтожения КНДР. Эксперт подчеркнул: администрация Соединенных Штатов взяла курс на снижение "ценза" на применение тактических ядерных боеприпасов. В скором времени, считает он, самостоятельно решать, использовать или не использовать такое оружие, позволят командирам объединений (армейских корпусов, армий, флотов).

"Именно поэтому Владимир Путин подчеркнул: неважно, какой мощности ядерное оружие применят против нас. Важно, что мы сразу ответим всей силой своего арсенала, — считает Жилин. — Пришла весна. А весной, как известно, у многих обостряется шизофрения. Так вот, послание президента можно считать смирительной рубашкой для некоторых наших особо буйных партнеров".