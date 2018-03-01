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Безопасность

Пентагон прокомментировал заявления Путина о новом оружии

23:0201.03.2018
(обновлено: 23:38 01.03.2018)
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CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фотоШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министерство обороны США заявило о том, что не удивлено словами Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания президента Федеральному собранию.

"Мы не удивлены заявлениями (Путина – прим. ред). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", — сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Кроме того, во время брифинга Уайт подчеркнула, что американская система ПРО не нацелена против России и "никогда не была с ней связана".

Послание Путина

Андреевский флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
В ВМФ рассказали подробности создания подводного беспилотника
В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение российского оборонного ведомства. 

По словам президента, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

Кроме того, Россия приступила к разработке новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая способна обходить системы противоракетной обороны, сообщил президент.

Гиперзвуковой  "Кинжал"

В своей речи Путин подробно остановился на системе гиперзвукового оружия "Кинжал". 

Летно-технические характеристики дают самолету-носителю возможность доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. Ракета летит в десять раз быстрее скорости звука и маневрирует на всех участках полета.

© ИнфографикаПереоснащение вооруженных сил
© Инфографика
Переоснащение вооруженных сил

Как заявил Путин, подобные технические характеристики позволяют системе "Кинжал" "преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды".

Путин показал видео испытаний ракетного комплекса Сармат
© Ruptly
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Испытания этого высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса уже завершены. С 1 декабря 2017 года "Кинжал" приступил к опытно-боевому дежурству на аэродромах Южного военного округа.

Главнокомандующий ВКС России генерал-полковника Сергей Суровикин заявил, что данный комплекс обладает "уникальными летно-техническими характеристиками", а "маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости".

"Эффективность созданного авиационного ракетного комплекса многократно подтверждена в рамках проведения государственных испытаний на полигонах Минобороны России. Все испытательные пуски новейших гиперзвуковых аэробаллистических ракет завершались точным поражением назначенных целей", — подчеркнул Суровикин.

Ракетный комплекс "Сармат"

Президент также сообщил о начале активной фазы испытаний комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат". Новое поколение ракет сменит созданный еще в Советском Союзе комплекс "Воевода".

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"Мы приступили к разработке нового поколения ракет. В частности, в настоящее время министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой и назвали его "Сармат"", — сообщил глава государства.

У "Сармата" почти нет ограничений по дальности полета. Используя различные траектории полета, система может атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

"Беспрецедентная масса полезной нагрузки и универсальность боевой платформы ракеты "Сармат" позволяют оснащать ее разделяющуюся головную часть всеми типами боевых блоков, включая перспективные", — рассказал журналистам командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Новейший "Авангард"

Кроме того, президент рассказал о гиперзвуковой ракете "Аванград", скорость которой превышает число Маха более чем в 20 раз.

© РИА Новости / Андрей Веселов"Авангард"
© РИА Новости / Андрей Веселов
"Авангард"

"Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены", — отметил Путин.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против России
По словам главы государства, "Авангард" абсолютно неуязвим "для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны".

"Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется", — заявил президент.

Известный военный эксперт в области ракетных вооружений Алексей Леонков в интервью РИА Новости заявил, что "Авангард" является ответом системе американской системе ПРО, которая бессильна против наших новейших разработок

В воздухе и под водой

Президент также представил подводный ядерный беспилотник, способный передвигаться на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и даже самых скоростных надводных кораблей.

Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, продемонстрированное во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Сенатор: послание президента "охладит" наших западных партнеров

По словам Путина, беспилотник обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвим для противника.

Глава государства рассказал и о завершившихся в конце прошлого года испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

"Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО <…>. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать", — описал ракету Путин.

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Безопасность
Комментарии
20 пользователей оставили 33 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Азанов
Как сразу заговорили после просмотра о том что их ждет, сразу стали говорить что не против вас ПВО, а до этого кричали что мы защищаем Европу от России
00:03
02.03.2018
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Александр Иb.menakher
b.menakher, кому то дано картинки рисовать,а кому то создавать новые ракеты. каждому свое.
23:57
01.03.2018
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