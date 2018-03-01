Подводный беспилотник почти невозможно перехватить, заявили в ВМФ

Стоп-кадр из видео Минобороны РФ об океанской многоцелевой системе с беспилотными подводными аппаратами

Стоп-кадр из видео Минобороны РФ об океанской многоцелевой системе с беспилотными подводными аппаратами

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Перехватить российский подводный беспилотник с ядерной энергоустановкой будет практически невозможно, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

Королев добавил, что беспилотные подводные аппараты будут иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью. Все это позволит им скрытно выходить к объектам поражения.

"Специально создаваемая для этого оружия система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью", — отметил он

В четверг в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.