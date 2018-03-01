Ракета "Авангард" делает бесполезной систему ПРО США, считает эксперт

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новейшая российская гиперзвуковая ракета "Авангард", скорость которой превышает число Маха (приблизительно соответствует скорости звука) в 20 раз, делает абсолютно бесполезной американскую систему ПРО, противоракеты которой обладают максимальной скоростью 5 махов, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт в области ракетных вооружений, экс-сотрудник 30 ЦНИИ Военно-воздушных сил РФ Алексей Леонков.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед федеральным собранием, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

"Думаю, что это ответ американцам на те комплексы ПРО, которые они размещают в Европе. Американские противоракеты, в том числе системы Aegis, летают на скорости максимум 5 чисел маха. Для того чтобы догнать ракету, летящую со скоростью хотя бы 10 чисел маха, нужно иметь противоракету со скоростью 15 махов, у американцев такой ракеты нет, здесь они просто бессильны", — сказал Леонков.

Эксперт пояснил, что российская гиперзвуковая ракета обладает скоростью, сопоставимой с первой космической (6 километров в секунду), при этом данное оружие отличается высокой точностью поражения.

"Двадцать чисел маха — это примерно первая космическая скорость, то есть 6 километров в секунду. При этом при подлете к цели ракета сможет маневрировать с высокой степенью точности, что ни имеет аналогов в мире. Ни одна система ПРО не сможет ее перехватить", — подытожил собеседник агентства.