В России создана высокотехнологичная, но компактная армия, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Современная и высокотехнологичная, но компактная с учетом размеров страны армия создана в России, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Сегодня мы с полным основанием можем заявить: в России создана современная, с учетом огромности нашей территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>