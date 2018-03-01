Пять крейсеров и 30 эсминцев США развернуты у границ России, сообщил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В состав морской группировки системы ПРО США входят пять крейсеров и 30 эсминцев, развернутых вблизи российских границ, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

"Действует уже система ПРО на Аляске и в Калифорнии, как результат расширения НАТО на восток появились два района ПРО в Восточной Европе: в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание. Дальность используемых противоракет будет расти, планируется развернуть их в Японии и Южной Корее", — сказал глава российского государства.

"В состав глобальной системы ПРО США входит и морская группировка. Это пять крейсеров и 30 эсминцев, насколько нам известно, развернутых в районах в непосредственной близости от территории России. Ничего здесь не преувеличиваю, работа сегодня идет полным ходом", — заявил Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>