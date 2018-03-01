Путин рассказал о скорости новой гиперзвуковой российской ракетной системы

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новейшая ракетная система РФ обладает гиперзвуковой скоростью, превышающей число Маха в 20 раз, она неуязвима для систем ПРО, заявил в четверг президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

В ходе послания были продемонстрированы кадры испытания новейшего гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком.

По словам Путина, такая система способна поражать цели на межконтинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью, с возможностью глубокого маневра как по высоте, так и по курсу, с возможностью обхода рубежей перехвата. Глава государства подчеркнул, что таких систем вооружения сейчас нет ни у одной страны мира.

"Система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз", — сообщил глава государства.

По его словам, при движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование как по курсу, так и по высоте. "Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны", — подчеркнул он.

"Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия – 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>