Во время послания Путина к ФС показали кадры испытаний комплекса "Сармат"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы кадры испытаний новейшего ракетного комплекса "Сармат".

На видео была показана шахтная установка, из которой стартовала новая ракета, и показан первый этап её полёта.

Путин отметил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" будет весить более 200 тонн, ее можно будет оснащать ядерными боеголовками, ее трудно перехватывать средствами ПРО. Кроме того, у "Сармата" будет больше боевых блоков, чем у "Воеводы" — пока самой мощной МБР в мире.

Другие заявления Владимира Путина в ходе послания Федеральному Собранию смотрите в онлайн-репортаже РИА Новости >>