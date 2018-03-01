В РФ за шесть лет принято на вооружение более 300 новых образцов техники

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Более 300 новых образцов военной техники принято на вооружение в России с 2012 года, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Оснащенность вооруженных сил современным оружием выросла в 3,7 раза, на вооружение принято более 300 новых образцов военной техники, в состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет", – сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>