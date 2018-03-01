Оснащенность российской армии современным вооружением выросла в 3,7 раза

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Оснащенность Вооруженных сил России за последние годы современным вооружением возросла в 3,7 раза, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
67.7%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.5%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.8%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Он отметил, что на вооружение принято более 300 новых образцов военной техники.
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