Оснащенность российской армии современным вооружением выросла в 3,7 раза

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Оснащенность Вооруженных сил России за последние годы современным вооружением возросла в 3,7 раза, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

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"За последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота. Оснащенность вооруженных сил современным оружием возросла в 3,7 раза", — сказал Путин.

Он отметил, что на вооружение принято более 300 новых образцов военной техники.

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