МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Московский машиностроительный завод "Авангард" своевременно выполняет гособоронзаказ, рисков срыва планов по производству ракет для российской армии и зарубежных заказчиков нет, заявили в четверг РИА Новости официальный представитель концерна "Алмаз-Антей" (включает в себя ММЗ "Авангард").
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"Социально-экономическая ситуация на ММЗ "Авангард" после смены генерального директора носит стабильный характер. Все цеха и службы предприятия в рабочем порядке обеспечивают своевременное выполнение заданий государственного оборонного заказа и производственного плана", — сказал собеседник агентства.
Ранее газета "Коммерсант" опубликовала статью со ссылкой на бывшего сотрудника "Авангарда" Максима Берга, заявившего, что он предупредил ФСБ о том, что предприятие якобы может провалить ГОЗ на 2018–2020 годы и сорвать выполнение контрактов по линии ВТС. Вину за это он возложил на концерн ВКО "Алмаз-Антей"", который, по его утверждению, "искусственно тормозит" согласование необходимой документации, "незаконно" меняет руководство "Авангарда" и забирает у завода большую часть прибыли.
Руководство "Авангарда" сменилось в сентябре 2017 года. Тогда в связи с превышением должностных полномочий с поста гендиректора завода был отстранен Ахмет Мухаметов, работавший на предприятии с 1975 года. Ему на смену пришел заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" Александр Ведров.
Концерн ВКО "Алмаз — Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, где трудятся 127 тысяч человек. Холдинг третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.