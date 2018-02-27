В России запретят раскрывать личные данные чиновников без разрешения ФСО

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральная служба охраны (ФСО) получила компетенцию защищать персональные данные объектов госохраны и их родственников, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в положение о Федеральной службе охраны РФ… следующие изменения: пункт 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей", — говорится в указе.

Согласно указу, именно ФСО должна "давать согласие на обработку персональных данных объектов госохраны и членов их семей", за исключением случаев, когда эта информация должна быть раскрыта по федеральным законам (в частности, о борьбе с коррупцией).

В пункте 4 положения о ФСО указаны основные задачи Службы.