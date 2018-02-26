Песков сообщил о подписании госпрограммы вооружений

Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области. Архивное фото

Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области. Архивное фото

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Новая государственная программа вооружений подписана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она была подписана фактически еще до наступления нового года", — сказал Песков журналистам.

Он не стал озвучивать детали госпрограммы, в том числе срок ее действия. "Это секретный указ президента, поэтому я не могу ничего оглашать", — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что нынешний год станет первым годом реализации в РФ новой государственной программы вооружений на 2018-2028 годы. Сообщалось, что ее объем составит 19 триллионов рублей, что в среднегодовом значении сопоставимо с предыдущей ГПВ.