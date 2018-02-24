Янки, поломки и пьянки. Самые резонансные ЧП с американскими военными

© РИА Новости / Анастасия Федотова Гость — в горле кость. Почему японцы хотят выгнать американских военных Не успел в Японии утихнуть скандал, когда на Окинаве по вине американских летчиков едва не погиб школьник, как военнослужащие США вновь устроили ЧП. У истребителя F-16, вылетевшего на этой неделе с авиабазы Мисава, загорелся двигатель. Пилот решил вернуться на базу и, чтобы обезопасить себя, сбросил подвесные топливные баки. Два увесистых баллона с полутора тоннами топлива в каждом рухнули в озеро, подняв 15-метровый столб воды и лишь по счастливой случайности не задев шхуны местных рыбаков. Только за 2017 год в Японии зарегистрировали 25 происшествий, связанных с американскими самолетами и вертолетами. Впрочем, военнослужащие США успели наломать дров во многих государствах, где развернуты их базы.

Воздушные лихачи

Второе в Азии место после Японии по количеству летных происшествий самолетов ВВС США занимает Южная Корея. В мае 2003-го американский истребитель F-16 потерпел крушение вскоре после взлета с базы "Осан" в 50 километрах к юго-востоку от Сеула. Пилот катапультировался и благополучно приземлился, а самолет упал рядом с оживленной автотрассой. Обломок повредил линию электропередачи, оставив без света ряд населенных пунктов.

© Flickr / US Air Force Истребитель F-16 ВВС США во время учений Foal Eagle в Южной Корее © Flickr / US Air Force Истребитель F-16 ВВС США во время учений Foal Eagle в Южной Корее

Ранее, в январе того же года, неподалеку от Сеула разбился американский разведывательный самолет U-2. Пилот катапультировался и выжил, но его машина при падении взорвалась и убила четырех местных жителей. А в августе 2003-го американский самолет С-12 рухнул на жилые пригороды южнокорейской столицы, повредив несколько домов. Погибли оба летчика, но на земле, к счастью, никто не пострадал.

Доставалось от заокеанских союзников и европейским странам — членам НАТО. В августе 2015 года в Баварии разбился американский F-16. Из-за отказа двигателя истребитель рухнул на лесной массив рядом с городом Кройсен, пилот успешно катапультироваться. Вспыхнувший лес удалось быстро потушить только благодаря тому, что рядом находилась пожарная часть.

Если многие инциденты можно списать на ошибки в пилотировании и технические неполадки, то катастрофа, произошедшая в Италии ровно 20 лет назад — в феврале 1998 года, — прямое следствие лихачества американских военных. Самолет радиоэлектронной разведки EA-6B корпуса морской пехоты США выполнял тренировочный полет над южными Альпами неподалеку от города Кавалезе и горнолыжного курорта в Доломитах. Пилоты, которым запрещено снижаться ниже 2000 футов (610 метров), решили покуражиться и нарушили все мыслимые и немыслимые предписания, опустившись до 110 метров. В условиях плохой видимости они не заметили канатную дорогу. Самолет на полной скорости перебил крылом стальные тросы, в результате чего в пропасть рухнул фуникулер с туристами и горнолыжниками. Все 20 человек, находившиеся на подъемнике, погибли.

Позже, уже в американском суде, летчики объяснили свое преступление желанием "повеселиться" и "поснимать красивые пейзажи". Никто из них особенно не раскаивался. Более того, сразу после катастрофы экипаж уничтожил пленки бортового видеорегистратора. Тем не менее обоих обвиняемых в 1999 году оправдали, ограничившись их увольнением из рядов вооруженных сил, что вызвало негодование европейской общественности. Семьям погибших власти США выплатили денежные компенсации.

Дебош на земле

Не отстают от своих "крылатых" братьев по оружию и военнослужащие сухопутных войск США. Интенсивное наращивание американского военного присутствия в странах Восточной Европы повлекло за собой целую череду инцидентов. Так, в январе 2017-го в Польше произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Сначала американский внедорожник Humvee врезался в пассажирский автобус у города Жагань, в результате чего пострадали два местных жителя. Чуть позже грузовик армии США едва не улетел в кювет у города Свидница. Водитель в последний момент выкрутил руль и поймал машину, однако несколько десятков незакрепленных в кузове снарядов для танков "Абрамс" веером рассыпались по окрестностям. В конце месяца в городе Гожув-Велькопольский американский колесный тягач не вписался в поворот и разрушил забор частного дома. Кроме того, жители Польши неоднократно жаловались на плохие дороги, "убитые" тяжелой техникой заокеанских гостей в форме.

Достается от американских военных и жителям стран Балтии. Одиннадцатого июля 2015 года на дороге Рига — Вецлайцене в Латвии произошло резонансное ДТП. Автомобиль Toyota Yaris под управлением американского солдата нарушил правила дорожного движения и врезался в Mitsubishi Lancer. Пострадали пять человек, в том числе выступающий за Латвию российский автогонщик Василий Грязин. Виновнику позволили спокойно покинуть страну. Менее резонансное (зато комичное) происшествие случилось в феврале 2016-го в Литве. Солдаты США после совместного распития спиртных напитков решили посетить аквапарк "Друскининкай". Покатавшись с горок, они устроили дебош — разворотили декоративную стенку одного из бассейнов и начали грязно домогаться к сотрудницам заведения.

Любовь расквартированных в Прибалтике американских военнослужащих к выпивке уже стала притчей во языцех. В мае 2016-го в СМИ попала история о двух солдатах армии США, надругавшихся над флагом Литвы в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как именно они это сделали, не сообщается, поскольку литовские власти поспешили засекретить информацию об этом инциденте.

Регулярные скандалы с американскими военнослужащими в главных ролях происходят и в Западной Европе. В Германии вокруг базы "Рамштайн", где дислоцируются части ВВС США, регулярно собираются многотысячные протестные митинги. У местных жителей накопился бесконечный список претензий: от дурного влияния американской авиации на экологию и издаваемого ею шума, до вызывающего поведения гостей в окрестных населенных пунктах. А в 2016 году резонансное ЧП произошло на военной базе США в Штутгарте. Неизвестные проникли в не так уж и тщательно (как выяснилось) охраняемый арсенал и похитили несколько пистолетов, дробовик и штурмовую винтовку. Естественно, это добавило головной боли как местным жителям, так и правоохранительным органам.