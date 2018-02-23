Российские военные достойно выполняют свой долг, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в День защитника Отечества. 23 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в День защитника Отечества. 23 февраля 2018

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские солдаты и офицеры достойно выполняют свой воинский долг, их работа позволила эффективно освоить современную технику и отточить мастерство в ходе учений, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

"Сегодня в День защитника Отечества мы чествуем тех, для кого служба стала призванием и смыслом всей жизни — настоящих патриотов, которые надежно стоят на страже суверенитета и безопасности России, охраняют мир и покой наших граждан", — сказал Путин.

Он добавил, что по традиции в георгиевском зале Кремля вручаются госнаграды тем, кто совершил подвиг.

"Сегодня вместе с нами и молодые люди, юнармейцы. Вам только предстоит выбрать свой жизненный путь, но независимо от того, будет ли это военное дело или гражданская профессия, вам есть на кого равняться, с кого брать пример. Уверен, нравственным ориентиром для вас будет героическая история вооруженных сил России, доблесть и честь офицерского корпуса, которым во все времена Россия гордилась", — отметил глава государства.

Путин заявил, что сегодняшнее поколение военнослужащих преданно служит родине и народу.

"Наши солдаты и офицеры достойно выполняют воинский долг, несут трудную службу. Именно эта повседневная, напряженная работа обеспечила качественное развитие вооруженных сил России, позволила эффективно освоить ту современную, уникальную технику, которая поступает в войска, отточить воинское мастерство, профессионализм, слаженность в ходе учений и внезапных проверок", — сказал Путин.