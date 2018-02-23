ВМФ может в марте получить малый ракетный корабль "Вышний Волочек"

КАЗАНЬ, 23 фев — РИА Новости. Военно-морской флот России пополнится малым ракетным кораблем "Вышний Волочек", построенным на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане, в марте, сообщил в пятницу начальник управления департамента министерства обороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Павел Печковский.
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"Он (МРК "Вышний Волочек") должен был быть сдан в прошлом году, но в связи с выполнением мероприятий по импортозамещению мы ожидаем его получения. Я думаю, что в марте Военно-морской флот пополнится еще одной боевой единицей", — сказал Печковский журналистам.
Ранее минобороны РФ сообщало, что малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек" завершает заводские ходовые и государственные испытания. Планировалось, что он будет принят в состав ВМФ до конца 2017 года, после завершения всех этапов испытаний.
Малые ракетные корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства. В частности, они имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.