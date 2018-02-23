ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чечня является "единственным в мире регионом, полностью победившим терроризм".

Об этом глава республики заявил в четверг на торжественном вечере, приуроченном ко Дню защитника Отечества.

"Это день тех, кто верой и правдой служит нашей Родине — России. Ради мира на чеченской земле, целостности и единства России отдали свои жизни первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров и тысячи его соратников. Он начал борьбу с международными террористами и при поддержке президента России Владимира Путина спас чеченский народ от уничтожения, а страну — от развала. Сегодня Чеченская республика является единственным в мире регионом, полностью победившим терроризм", — цитирует Кадырова пресс-служба главы и правительства региона.

Глава Чечни отметил, что и сегодня чеченские военные полицейские, находящиеся в Сирии, с честью выполняют миротворческую миссию, связанную с поддержкой общественного порядка, обеспечением безопасности гражданского населения в регионе.

"Мы проводим в Сирии так же широкомасштабную благотворительную акцию, которая охватывает миллион человек. Нуждающимся людям, детям-сиротам оказывается медицинская помощь, выдаются продукты питания и одежда", — добавил Кадыров.

В марте 2017 года шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении 24 марта боевиков на воинскую часть в Чечне. При отражении нападения были уничтожены шесть террористов.

Ахмат Кадыров — первый президент Чечни, религиозный и государственный деятель. После вооруженного захвата власти в республике в 1991 году Джохаром Дудаевым и чеченскими сепаратистами Кадыров стал активным деятелем духовного управления (Муфтията) непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в РФ), а в 1995 году избран муфтием Чечни. Кадыров участвовал в военных действиях против российских войск до 1996 года (подписания Хасавюртовских соглашений).

После начала Второй чеченской войны Кадыров перешел на сторону российских федеральных сил, став впоследствии президентом Чеченской республики. В мае 2004 года он погиб в результате теракта. Именем Кадырова названа улица в Москве и мечеть в Грозном.