Новая Армия России: какими видит народ своих защитников

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Андрей Станавов, Андрей Коц. Возросшая боеспособность, регулярные поставки новейших вооружений и техники, масштабные военные учения и успехи русского оружия в Сирии — Вооруженные силы за последние несколько лет заметно изменились. По результатам проведенного на днях опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), большинство жителей России оценивают положение дел в армии как отличное. Носить погоны почетно. Более половины опрошенных считают военную службу престижной, хотя каких-то шесть лет назад так думала лишь пятая часть. Согласно последним опросам ВЦИОМ, около трети россиян (31%) называют армию своей страны лучшей в мире, а 52% — одной из лучших. О том, почему сверстники уже не уважают уклонистов и как военная форма действует на современных девушек, — в материале РИА Новости ко Дню защитника Отечества.

Армия, за которую не стыдно

Новую Армию России мир впервые увидел в конце февраля 2014-го. Рослые парни в "цифровом" камуфляже и масках-балаклавах появились в Крыму словно из ниоткуда и за несколько дней взяли под контроль полуостров площадью 27 тысяч квадратных километров. "Вежливые люди" были упакованы в снаряжение, которое до этого Минобороны лишь изредка демонстрировало журналистам на спецпоказах. Модульные бронежилеты, "разгрузки" с креплениями MOLLE, станковые рейдовые рюкзаки, индивидуальные средства связи, щитки на локтях и коленях, немыслимый до недавних пор тактический обвес на модернизированных калашниковых.

То, как к появлению "вежливых людей" отнеслись крымчане — будущие граждане России, — не поддается описанию. Бесчисленные селфи с мужчинами в камуфляже, слова благодарности, трогательные попытки угостить военных домашними пирожками. По глазам военных, явно ошеломленных таким вниманием, в те дни читалось: они сделают все, чтобы отстоять интересы народа. Спустя четыре года после крымских событий, в начале февраля 2018-го, ФОМ провел опрос более чем в ста населенных пунктах России. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 53 регионов. Цифры говорят одно: подавляющее большинство россиян верят в свою армию и в то, что в случае внешней агрессии она сумеет их защитить.

"Игрушки" для настоящих мужчин

"Я служил в мотострелковых войсках в середине 2000-х и по тому, что вижу сегодня в телевизоре, могу с уверенностью сказать — у нас совсем другая армия, — считает москвич Сергей Дятлов, менеджер по продажам. — Наконец-то появился единообразный камуфляж, в войска пошла новая техника. В нашей же части все БТР и БМП были еще советского производства. Стало больше учений, солдаты заняты настоящей боевой работой".

Уверенность Сергея подтверждает сухая статистика. Динамика перевооружения впечатляет. Только за 2017 год отечественный ОПК модернизировал и изготовил для армии и флота около 3,5 тысячи единиц техники. Летчики постепенно пересаживаются на многоцелевые истребители Су-35С поколения 4++, сверхманевренные Су-30СМ и ударные Су-34. Из боевой винтокрылой техники в части поступают ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", всепогодные разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор" и морские "вертушки" Ка-29. Военно-морской флот перевооружается новыми корветами и фрегатами с дальнобойными крылатыми ракетами "Калибр-НК", осваивает современные подводные лодки и противодиверсионные катера.

Промышленность не обижает и сухопутчиков. Модернизированные танки Т-72Б3, Т-80БВМ, машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и другая техника приходят в войска эшелонами. Спецназ усиливают бронеавтомобилями "Тайфун" и "Тигр", а артиллеристы принимают артустановки "Мста-С" и "Мста-Б". Десантники получают новейшие боевые машины БМД-4М "Садовница" и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

"Ребята на подбор"

Пожалуй, еще никогда в истории российской армии не уделялось столько внимания индивидуальной экипировке солдата. В войска массово поступают многофункциональные комплексы экипировки и вооружения "Ратник", которые объединяют в себе физическую защиту, средства навигации и связи, прицельную и наблюдательную аппаратуру. Всего — около десятка подсистем. В частности, "Ратник" оснащен планшетным компьютером, на который в реальном времени стекается информация о боевой обстановке. Кроме того, предусмотрены компактная радиостанция, ГЛОНАСС-навигатор, датчики опознавания "свой-чужой", активные наушники и морозостойкий аккумулятор. Современные солдаты имеют керамические бронежилеты 6Б45, полностью закрывающие корпус от пуль и осколков, анатомические шлемы 6Б47 и защитные баллистические очки 6Б50. Использованная в экипировке арамидная ткань не горит в огне и не промокает под дождем.

"Мы с моим молодым человеком в прошлом году были на Тверской, когда по ней шла техника на репетицию парада Победы, — вспоминает московская студентка Татьяна Павлова. — Мне всегда казалось, что военные — угрюмые и какие-то холодные люди. Я сильно удивилась, увидев, с каким интересом и дружелюбием они смотрели на нас из люков своих танков. Кто-то улыбался, кто-то махал рукой. А один солдат достал телефон и начал снимать зрителей на видео, пока те снимали его. Все ребята — как на подбор. Приятно было смотреть".

В лучшую сторону изменился в армии и психологический климат. Количество преступлений и происшествий стабильно снижается. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в конце 2017-го в войсках зафиксировали самый высокий уровень морально-психологического состояния военнослужащих за последние годы. "Нам удалось создать эффективную психологическую службу, в которую входят более 2,5 тысячи квалифицированных специалистов, в том числе 326 офицеров, — отметил министр. — Ежедневно они обследуют более 45 тысяч военнослужащих, заступающих в караул и на боевое дежурство". Кроме того, бойцов проверяют на психологическую совместимость еще на стадии комплектования подразделений и экипажей.

Сами призывники и контрактники отмечают, что служить стало гораздо комфортнее, существенно улучшился армейский быт. Казармы с рядами двухъярусных железных кроватей во многих воинских частях заменили на отдельные блоки-кубрики со стиральными машинами и сушилками для белья. Семейным контрактникам Минобороны предоставляет общежитие или выделяет ежемесячное пособие на поднаем жилья.В армии сейчас неплохо кормят. Шведский стол, салат-бар, первые и вторые блюда на выбор. Через день — масло, соки и компоты. По государственным праздникам дополнительно выдают яблоки, конфеты и печенье. Зимой в рацион включают сало, для профилактики простудных заболеваний — чеснок и лук, весной добавляют витамины. Кроме того, в солдатских общежитиях устанавливают торговые автоматы со снеками и шоколадками.

"Нынешняя российская армия сильно отличается от той, что была раньше, — считает москвичка Галина Курчижкина. — Когда мои ровесники уходили воевать в Афганистан, условия службы были совершенно другие. А сейчас для молодых военных делается все, что можно. Удачи нашим защитникам! Мы вас любим и ждем!"