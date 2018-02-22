Командующий рассказал о предстоящих походах Балтийского флота

Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото

Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Корабли Балтийского флота РФ в 2018 году отправятся в дальние походы во всех океанах мира, а также Средиземноморье, заявил в ходе прошедшего в четверг в Калининграде торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества, командующий Балтфлотом вице-адмирал Александр Носатов.

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"Экипажам кораблей и судов флота предстоят межфлотские переходы и дальние походы и в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны", — приводит слова Носатого пресс-служба Балтфлота.

Он также добавил, что в текущем году на вооружение Балтфлота поступят системы ПВО С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М.