Командующий рассказал о предстоящих походах Балтийского флота

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Корабли Балтийского флота РФ в 2018 году отправятся в дальние походы во всех океанах мира, а также Средиземноморье, заявил в ходе прошедшего в четверг в Калининграде торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества, командующий Балтфлотом вице-адмирал Александр Носатов.
67.7%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.5%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.8%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Он также добавил, что в текущем году на вооружение Балтфлота поступят системы ПВО С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М.