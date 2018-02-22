В Астраханской области совершат боевой пуск из "Искандера-М"

Искандер может использовать очень широкий набор боевых частей. Для поражения площадных целей и окопанной техники используется кассетная осколочная боевая часть с дистанционным подрывом, для поражения бункеров используется бетонобойная боевая часть, а для поражения точечных целей используется обычно осколочно-фугасная боевая часть.

Искандер может использовать очень широкий набор боевых частей. Для поражения площадных целей и окопанной техники используется кассетная осколочная боевая часть с дистанционным подрывом, для поражения бункеров используется бетонобойная боевая часть, а для поражения точечных целей используется обычно осколочно-фугасная боевая часть.