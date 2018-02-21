МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вопрос о создании военной базы России в Ливии преждевременный, решение должно принимать правительство этой страны, заявил РИА Новости глава контактной группы РФ по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
В Ливии в настоящее время царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Власти востока страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.
Ливия перестала существовать как единое государство с момента свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муамара Каддафи.