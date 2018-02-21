МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вопрос о создании военной базы России в Ливии преждевременный, решение должно принимать правительство этой страны, заявил РИА Новости глава контактной группы РФ по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Действительно, как я и отмечал ранее, запросы от сторон конфликта о сотрудничестве в сфере ВТС были. Однако, считаю преждевременным обсуждать это, поскольку подобные решения могут приниматься исключительно всенародно избранным правительством Ливии в рамках действующих международных норм", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности создания военной базы РФ в Ливии.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Власти востока страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Ливия перестала существовать как единое государство с момента свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муамара Каддафи.