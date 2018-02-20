РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

"ВЭБ Инновации" создаст консорциумы по развитию робототехники и киберсистем

20:1320.02.2018
01690
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастник фестиваля робототехники. Архивное фотоУчастник фестиваля робототехники. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Компания "ВЭБ Инновации" планирует создать в 2018 году консорциумы для развития робототехники, искусственного интеллекта, киберфизических систем и других технологий будущего, заявил РИА Новости генеральный директор компании Кирилл Булатов.

Рождение искусственного интеллекта. Архивное фото
© Depositphotos / AlienCat
В Курчатовском институте создали "социум" роботов, способных решать задачи

Как сообщалось ранее, "ВЭБ Инновации", Фонд перспективных исследований и МГУ имени Ломоносова подписали соглашение о консорциуме для развития квантовых технологий и создания в России многокубитного квантового компьютера.

"В настоящее время компания "ВЭБ Инновации" вместе с партнерами ведет подготовительную работу по созданию новых технологических консорциумов, в том числе в сфере искусственного интеллекта, робототехники, киберфизических систем, биотехнологий и других перспективных направлениях", — сказал Булатов.

По его словам, создание консорциумов планируется в 2018 году. Они позволят увеличить количество российских высокотехнологичных проектов уже в ближайшие годы, и в перспективе многие из них вырастут в зрелые технологические компании, создающие востребованный на мировых рынках продукт.

"Есть ряд задач в перспективных наукоемких областях, которые, например, находятся на границе фундаментальных и прикладных исследований, но при этом уже очевиден потенциал коммерциализации технологий, которые могут быть созданы на их основе. Такие задачи требуют особых подходов и, соответственно, иных мер поддержки. Именно для развития таких проектов мы планируем создавать технологические консорциумы", — добавил Булатов.

Роботизированный комплекс. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ФПИ начал прием заявок для участия в соревнованиях морских роботов
Технологические консорциумы, по мнению руководителя "ВЭБ Инновации", позволят научным организациям представлять широкому кругу потребителей, институтам развития и государственным фондам свои лучшие результаты, а бизнесу и другим заказчикам – обозначать потребности в форме удобного для ученых технического задания, "приземляя" практические задачи в сторону науки.

"Консорциумы, в отличие от традиционных объектов инновационной инфраструктуры, будут носить распределенный характер и решать в первую очередь коммуникационные задачи, создавая основу для появления прикладных проектов в высокотехнологичной сфере", — отметил собеседник агентства.

Компания "ВЭБ Инновации" создана Внешэкономбанком в 2017 году в рамках реформирования деятельности в сфере финансирования инноваций. Среди приоритетов "ВЭБ Инновации" – финансирование проектов национальной технологической инициативы, программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также содействие российским инновационным компаниям в выходе на международные рынки.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена