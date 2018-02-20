Опрос показал, как россияне оценивают положение дел в армии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Большинство россиян отметили отличное положение дел в российской армии, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Респондентам задали вопрос: "Как Вы оцениваете положение дел в российской армии – как отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое или очень плохое?" При этом 56% выбрали вариант "отличное и хорошее", 27% — "удовлетворительное", 7% — "плохое и очень плохое", а 11% затруднились дать ответ на вопрос.

Кроме того, задавался вопрос: "Если говорить о расходах на вооруженные силы, то их, по Вашему мнению, стоило бы их увеличить или, наоборот, сократить? Или оставить на нынешнем уровне?" За увеличение высказались 33% россиян, 7% высказались за их сокращение, 44% считают, что нужно оставить уровень расходов на том же уровне, 15% участников опроса затруднились ответить.

Полные данные опроса читайте на сайте "ФОМ" >>

Также задавался вопрос: "По Вашему мнению, сегодня в российском обществе престиж военного высокий или низкий?" В 2018 году 60% опрошенных отметили высокий престиж данной профессии, 6 лет назад этот показатель составлял только 21%.

Добавляется, что большинство россиян (53%) хотели бы, чтобы их дети и внуки были офицерами или кадровыми военными, противоположного мнения придерживаются 34% респондентов.

Участники исследования также отвечали на вопрос об опыте службы в армии: о его наличии рассказали 31% респондентов, у 14% опрошенных его нет. Кроме того, отвечая на вопрос "Одни называют срочную службу в армии "школой жизни", по мнению других, это — "потерянные годы". С какой точкой зрения Вы согласны?" 77% опрошенных поддержали первое утверждение, 16% — второе.

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).

Опрос проводился 10-11 февраля 2018 года в 104 населенный пунктах 53 субъектов РФ. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Исследование проводилось методом интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда в этот день ежегодно отмечался всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.