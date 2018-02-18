Экипаж крейсера "Варяг" примет участие в праздновании 23 февраля в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 18 фев — РИА Новости. Военнослужащие гвардейского ракетного крейсера "Варяг" примут участие в праздновании Дня защитника Отечества в Москве, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Делегация Тихоокеанского флота уже сформирована и в ближайшие дни отправится в российскую столицу. Планируется, что в ходе праздничных торжеств гвардейскому ракетному крейсеру "Варяг" под командованием гвардии капитана 2 ранга Алексея Ульяненко будет вручен орден Нахимова, которым корабль награжден в соответствие с указом президента Российской Федерации", — сообщил Воскресенский.

В составе флотской делегации — 15 лучших военнослужащих флагмана ТОФ, а также наиболее активные участники регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Приморского края.