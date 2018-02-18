РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Дебальцевский разгром. Как украинские войска угодили в крупнейший котел

08:0018.02.2018
(обновлено: 08:15 18.02.2018)
166083
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкУничтоженная украинская военная техника во время боевых действийУничтоженная украинская военная техника во время боевых действий
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк

Разрушенное здание в Дебальцево. Архивное фото.
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
Более 10 тыс жителей вернулись в донецкое Дебальцево с начала года
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Сотни погибших и раненых, десятки единиц сожженной бронетехники, тонны боеприпасов, сданных без боя, и рухнувшая "ниже плинтуса" репутация. Ровно три года назад, 18 февраля 2015 года, вооруженные силы Донецкой народной республики завершили разгром частей ВСУ, зажатых в кольцо в районе города Дебальцево. Войскам ДНР удалось полностью захватить плацдарм, который Киев планировал использовать для развития наступления вглубь территории противника. Если бы ВСУ это удалось, сообщение между Луганском и Донецком было бы практически полностью перерезано. Что еще важнее, бойцы ДНР смогли в очередной раз доказать, что с наскоку их разбить не получится — после февральского разгрома правительственные войска больше не проводили крупных наступательных операций. О том, как заваривался "Дебальцевский котел", — в материале РИА Новости.

Все в "карман"

Части ВСУ и Нацгвардии захватили Дебальцево к 28 июля 2014 года. Этот город в 74 километрах от Донецка — один из крупнейших железнодорожных узлов Украины. Контроль над ним позволял Киеву быстро перебрасывать подкрепления и развивать наступление как в сторону границы с Россией, так и на столицу ДНР с северо-востока. Однако, продавив линию фронта на одном относительно узком участке между Горловкой и Алчевском, ВСУ не смогли добиться успехов на соседних направлениях. В результате на тактических картах обеих сторон образовался хорошо различимый "карман", зажатый с трех сторон территориями, которые контролировали ополченцы. Было очевидно, что этот выступ не вечен: его либо срежут части ДНР, либо попытаются расширить силы ВСУ. Однако с начала сентября 2014-го (сразу после Иловайского разгрома украинских войск) на фронтах воцарилось относительное затишье.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкАэропорт Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Аэропорт Донецка

Статус-кво нарушился в январе 2015-го, с началом интенсивных боев за Донецкий аэропорт. Подразделениям ДНР удалось взять под контроль оба терминала и большую часть прилегающих территорий. Двадцать второго января Киев официально признал, что полностью утратил контроль над аэропортом. В тот же день диверсионная группа ВСУ обстреляла из миномета остановку общественного транспорта "Донецкгормаш" в Ленинском районе Донецка, в результате чего погибли 15 человек. Рост напряженности здесь спровоцировал интенсивные боевые действия и на других участках. В частности, артиллерийские подразделения ВСУ под Дебальцево возобновили обстрелы окружающих населенных пунктов. Чтобы ликвидировать угрозу, вооруженные силы ДНР и ЛНР в 20-х числах января перешли в наступление на неприятельский плацдарм.

Вывод войск украинской армии из Дебальцево. Донецкая область, 18 февраля 2015.Архивное фото.
© REUTERS / Gleb Garanich
Западные СМИ: "дебальцевский котел" – крах украинской армии
Группировка ВСУ в Дебальцево, по данным из разных источников, насчитывала от трех до семи тысяч человек с бронетехникой, тяжелым вооружением, артиллерией, в том числе крупного калибра. Помимо нескольких батальонов территориальной обороны, здесь базировались батальонные тактические группы 25-й воздушно-десантной и 128-й горно-пехотной бригад, а также ротная тактическая группа 17-й танковой бригады. ЛНР и ДНР бросили на разгром группировки от шести до десяти тысяч бойцов и несколько десятков единиц бронетехники. Огневую поддержку наступающим частям оказывали гаубицы бригады "Кальмиус".

"Крышка" закрывается

Наступление повстанцев на Дебальцевском выступе началось 22 января 2015-го с мощной артподготовки. Под удар попали населенные пункты, формировавшие внешний рубеж обороны осажденного города, — Ольховатка, Редкодуб, Попасная, Санжаровка, Троицкое и Чернухино. К 5 февраля силы ДНР заняли Углегорск к западу от Дебальцева, а 9 февраля взяли под контроль село Логвиново, через которое снабжались силы АТО. Дебальцевская группировка ВСУ оказалась в полном окружении: "карман" окончательно превратился в котел. Ополченцы ДНР приступили к методичному подавлению узлов сопротивления танками и артиллерией, уверенно срывая любые попытки противника контратаковать.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Ополченцы показали оставленные украинской армией танки и оружие в Дебальцево

Само собой, официальный Киев факт окружения своих войск попытался скрыть. Министр обороны Степан Полторак 11 февраля заявил, что к подразделениям, находящимся в Дебальцево, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием. Точно так же полгода назад врал его предшественник Валерий Гелетей, утверждавший, что никакого "Иловайского котла" не существует. Ситуация августа — сентября 2014 года повторялась зеркально: части ВСУ и Нацгвардии, попав в окружение, полностью потеряли боеспособность, а их старшие офицеры бросили свои войска на произвол судьбы. Показательна история командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, который бежал с фронта в Артемовск, прикинувшись раненым, и писал из госпиталя не соответствовавшие действительности "боевые" сводки.

Украинские войска подьезжают к Артемовску после выхода из Дебальцево
© REUTERS / Anatolii Stepanov
ДНР отводит технику, дебальцевский "котел" тает на глазах
Впрочем, окруженным подразделениям ВСУ дали шанс уйти живыми и невредимыми. В результате новых Минских договоренностей 11-12 февраля было решено, что обе стороны должны полностью прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения с линии соприкосновения до полуночи 15 февраля. В свою очередь, главы ЛНР и ДНР объявили о готовности предоставить украинским войскам коридоры для выхода из котла, если они оставят оружие и технику. Однако некоторые командиры решили идти на прорыв. Часть окруженных смогла выйти через поля и проселочные дороги к северу от Логвиново, бросив в "котле" до 300 единиц различной техники.

А 17 февраля силы ДНР вошли в Дебальцево и заняли центральную, северную и восточную части города, в том числе районный отдел милиции и железнодорожный вокзал. На следующий день пресс-секретариат Министерства обороны ДНР сообщил о взятии города под полный контроль. В тот же день президент Петр Порошенко заявил об "организованном выводе" из Дебальцева двух с половиной тысяч военных, 15 танков и 50 БМП. По его словам, из города вышли, в частности, 40-й батальон "Кривбасс" и 127-я горно-пехотная бригада. Эту информацию в ДНР раскритиковали в пух и прах. По словам официального представителя республики Дениса Пушилина, упомянутые Порошенко части и подразделения были практически полностью разгромлены.

Экзамен для армии

Потери ВСУ и Нацгвардии в "Дебальцевском котле", по разным оценкам, составляют от 250 до трех тысяч солдат и офицеров. В боях за город погибли 100-150 ополченцев. Точно сказать затруднительно, поскольку стороны на войне склонны преувеличивать потери противника и преуменьшать свои. Но известно, что ЛНР и ДНР достались богатые трофеи — несколько десятков танков, более тридцати БМП, а также тонны боеприпасов различного калибра. Это позволило частично компенсировать потери в материальной части, которые ополченцы понесли за месяц боев. Что еще более важно, ЛНР и ДНР взяли под контроль крупный транспортный узел, позволивший наладить прямое железнодорожное сообщение между Луганском в Донецком.

© РИА Новости / Дэн ЛевиПерейти в фотобанкОполченец Донецкой народной республики на передовой в окрестностях Дебальцево Донецкой области
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк
Ополченец Донецкой народной республики на передовой в окрестностях Дебальцево Донецкой области

В Генштабе ВСУ утверждают, что дебальцевское наступление истощило силы самопровозглашенных республик, поэтому после февральских боев ими уже не проводилось масштабных наступлений. Однако и силы АТО также не воспользовались случаем для контратак на смежных направлениях, в частности в районе Горловки. Тем не менее зима 2014-2015 годов однозначно осталась за ДНР и ЛНР. Ополчение окончательно доказало, что превратилось в полноценную армию, которой по силам успешно проводить наступательные операции не только тактического, но и стратегического уровня.

Комментировать
Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Dmitry Miftakhutdinov
Это не котел, а цирк какой-то - спасибо политическому руководству Украины. Для сравнения, операция "Уран": 19 ноября началось наступление, а 23 ноября сотни тысяч немцев оказались в окружении, по обоим флангам советские войска прошли добрых сто километров шириной фронта в десятки километров. Тут несколько недель окружали несколько тысяч человек, пройдя при том на порядок меньшее расстояние. Там явно высшее политическое руководство, вращая глазами, орало "ни шагу назад": вывести украинские войска там можно было двадцать раз. Большое спасибо товарищам порошенковцам!
09:19
18.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена