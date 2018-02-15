В Госдуме ответили на просьбу НАТО по размещению "Искандеров"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к "прозрачности" в вопросе размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области. В Госдуме в ответ заявили, что Москва не будет предоставлять альянсу информацию по этому вопросу.

"С какого перепугу? Это наша законная территория, что хотим, то и делаем. В отличие от них, которые зовут американцев и прочих недоброжелательных к нам людей", — сказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Схожую позицию выразил и зампред комитета Юрий Швыткин. Он отметил, что действия Россия, в отличие от США, не противоречат нормам международного права.

Экспансия США

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил в свою очередь, что размещение ракетных комплексов в Калининградской области не угрожает международной безопасности, но обеспечивает защиту России в условиях расширения НАТО на Восток.

"Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" является оружием оборонительным, а не наступательным ", — сказал сенатор РИА Новости.

Бондарев указал также на наращивание сил НАТО, развитие его инфраструктуры и увеличение численности войск в непосредственной близости от России — на территории Польши, Румынии, других стран Центральной и Восточной Европы. Кроме того, он подчеркнул, что обратить внимание нужно на действия США, а не России.

"США уже много десятков лет осуществляют экспансию на соседние с нами страны: разрушили Югославию, спровоцировали гражданскую войну с последующими затяжными беспорядками на Украине, политически и экономически подчинили Польшу, Литву, Латвию, Эстонию", — заявил парламентарий.

Виноват альянс

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк также провел параллель между действиями Москвы и Вашингтона.

"Россия — суверенная страна, и вправе размещать свои вооружения на своей территории, где она захочет. В отличие, например, от американцев, которые разместили свой воинский контингент в Сирии без согласования с законным правительством. Поэтому, я считаю, НАТО не вправе требовать от России, чтобы мы предоставили информацию о размещении комплексов "Искандер", — отметил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, альянс сам виноват в том, что России пришлось пойти на такой шаг. Эксперт напомнил, что поводом для этого стало размещение военных баз НАТО в Европе.

Головатюк подчеркнул, отношения России и НАТО могут улучшиться только после того, как альянс изменит свой подход.

Размещение "Искандеров"

В начале февраля в нижней палате парламента подтвердили, что Россия разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

Базирование ракетного комплекса в Калининградской области произошло на фоне усиления группировки НАТО в Прибалтике. В октябре Минобороны сообщило, что альянс развернул у российских границ целую дивизию вооруженных сил. Например, в Польше дислоцируются уже две американских бронетанковых бригады.

В НАТО уже не раз заявляли, что обеспокоены передислокацией "Искандеров" под Калининград. В Москве в ответ на это отмечали, что Россия делает все необходимое, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии альянса в сторону ее границ.