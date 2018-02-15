"Звонки о минировании" сменятся конвертами с порошком, считает генерал ФСБ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Рассылка в дипломатические представительства в Москве конвертов с подозрительным порошком, который пока оказывается безвредным, является развитием анонимной истерики с ложными сигналами о закладке взрывных устройств на различных объектах в России, заявил РИА Новости в четверг член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы, конверт с белым порошком прислали в четверг в посольство Нидерландов в РФ, идет проверка. Раннее, по информации представителя МИД Чехии Михаэлы Лагроновой, конверт с подозрительным порошком получило дипломатическое представительство этой страны в России. Из части здания чешского посольства на несколько часов были эвакуированы люди, сотрудники, имевшие доступ к конверту, — изолированы. В результате анализа выяснилось, что порошок не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что конверты с подобным вложением получали и другие посольства в Москве.

"Сегодня мы имеем дело с развитием, так скажем, анонимной истерики. Ранее мы получали огромное количество телефонных звонков о минировании зданий, в результате чего пришлось эвакуировать огромное количество людей. Сейчас, видимо, пошла новая мода: стали рассылать белый порошок в конвертах", — сказал Михайлов.

Он отметил, что в ряде стран мира уже сталкивались с рассылкой ядовитых веществ в почтовых отправлениях. "Надо иметь в виду, что в настоящее время почтовые службы оснащены необходимым оборудованием, позволяющим выявить некоторые виды радиоактивных веществ и другие опасные вложения", — констатировал генерал.

По его мнению, следует быть готовыми к тому, что подобного рода провокации будут осуществляться достаточно широко. "Вопрос заключается в том, что ловить людей, по большому счету, пока не за что. Наше законодательство не очень готово к такого рода действиям", — полагает собеседник агентства.

"Я считаю, что подобные рассылки будут продолжаться. Не реагировать на них нельзя, потому что мы прекрасно понимаем, что, допустим, каждый сотый анонимный конверт может содержать опасность", — подчеркнул Михайлов.

Многое, по его словам, зависит от людей, которые вскрывают почту в различных учреждениях. "Они должны быть проинструктированы, как реагировать на подобные конверты, какие службы вызывать", — добавил генерал.