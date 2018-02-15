"Звонки о минировании" сменятся конвертами с порошком, считает генерал ФСБ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Рассылка в дипломатические представительства в Москве конвертов с подозрительным порошком, который пока оказывается безвредным, является развитием анонимной истерики с ложными сигналами о закладке взрывных устройств на различных объектах в России, заявил РИА Новости в четверг член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.
Ранее сообщалось, что конверты с подобным вложением получали и другие посольства в Москве.
Он отметил, что в ряде стран мира уже сталкивались с рассылкой ядовитых веществ в почтовых отправлениях. "Надо иметь в виду, что в настоящее время почтовые службы оснащены необходимым оборудованием, позволяющим выявить некоторые виды радиоактивных веществ и другие опасные вложения", — констатировал генерал.
"Я считаю, что подобные рассылки будут продолжаться. Не реагировать на них нельзя, потому что мы прекрасно понимаем, что, допустим, каждый сотый анонимный конверт может содержать опасность", — подчеркнул Михайлов.
Многое, по его словам, зависит от людей, которые вскрывают почту в различных учреждениях. "Они должны быть проинструктированы, как реагировать на подобные конверты, какие службы вызывать", — добавил генерал.