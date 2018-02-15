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Безопасность

Эксперт рассказал, как "Искандеры" могут помочь диалогу с НАТО

09:2515.02.2018
(обновлено: 10:56 15.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс Искандер. Архивное фотоОперативно-тактический ракетный комплекс Искандер. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Комплекс "Искандер-М", развернутый в Калининградской области, перекрывает ракетами территорию Польши, захватывает часть пространства Германии, значительную часть Латвии, Литвы и Эстонии; это серьезный аргумент для того, чтобы Североатлантический альянс начал договариваться с Россией о военной деэскалации в Европе, считает ведущий российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Швыткин: Россия не обязана сообщать НАТО о размещении "Искандеров"
Как заявил РИА Новости в среду заместитель председателя комитета по обороне Государственной Думы РФ Юрий Швыткин, Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области. Парламентарий подчеркнул, что не видит оснований для такого обмена данными, так как "реальных" действий со стороны Североатлантического альянса для начала конструктивного диалога нет. Он отметил, что действия России, в отличие от США, не противоречат нормам международного права. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения "Искандеров".

"Мы по международным договорам не обязаны никому ничего сообщать. И собственно "Искандеры" поступили в ракетную бригаду в Калининградской области в последнюю очередь. Мы до последнего надеялись, что хотя бы какой-то диалог с НАТО по поводу развертывания их существенных сил в Прибалтике и Польше можно будет наладить. Они этому не вняли. Теперь у нас появился железный аргумент", — заявил РИА Новости в четверг Мураховский.

Он отметил, что если НАТО захочет вести переговоры, то Россия к ним готова.

Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М
© РИА Новости / Сергей Орлов
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Эксперт: НАТО само виновато в появлении "Искандеров" под Калининградом
"Комплекс "Искандер-М", развернутый в Калининградской области, своими баллистическими и крылатыми ракетами сейчас перекрывает практически всю территорию Польши, захватывает часть территории Германии и значительную часть всех трех прибалтийских государств. Поэтому им есть о чем задуматься. Хотя бы о том, чтобы сесть за стол переговоров", — заключил военный аналитик.

В начале февраля в Госдуме подтвердили, что Россия разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

Базирование ракетного комплекса в Калининградской области произошло на фоне усиления группировки НАТО в Прибалтике. В октябре Минобороны России сообщило, что альянс развернул у российских границ целую дивизию вооруженных сил. Например, в Польше дислоцируются уже две американские бронетанковые бригады.

В НАТО не раз заявляли, что обеспокоены передислокацией "Искандеров" под Калининград. В Москве в ответ на это отмечали, что Россия делает все необходимое, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии альянса в сторону ее границ. При этом глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что, в отличие от США, Москва размещает оружие на своей территории.

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Безопасность
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
100 боевых за Россию-Матушку!
"Мы по международным договорам не обязаны никому ничего сообщать. И собственно "Искандеры" поступили в ракетную бригаду в Калининградской области в последнюю очередь. Мы до последнего надеялись, что хотя бы какой-то диалог с НАТО по поводу развертывания их существенных сил в Прибалтике и Польше можно будет наладить. Они этому не вняли. Теперь у нас появился железный аргумент",
Всё!!!! Точка!!!! Занавес!!!! Привет!!!!! Подписываюсь под каждой строкой!!!! Молодцы!!!!! И ни шагу назад!!!!!
09:31
15.02.2018
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Igor.Berdin
Так еще Калибры поставьте чтобы перекрывать все вплоть до Лиссабона. И пусть спят спокойно.
09:40
15.02.2018
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