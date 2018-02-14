Путин и король Саудовской Аравии обсудили военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

"В русле договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита короля Саудовской Аравии в Россию в октябре 2017 года, обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и военно-технической сферах", — говорится в сообщении.